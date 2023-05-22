Война Четыреста пятьдесят третий день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 мая читайте здесь.
МВД объявило в розыск актера Алексея Панина
Соответствующая карточка появилась в базе ведомства.
В начале мая стало известно, что против Панина возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма.
Основанием для дела послужили высказывания актера, «оправдывающие теракт на Крымском мосту». Речь, как сообщалось, шла про пост Панина, в котором он написал, что «не может скрыть своей радости» от взрыва.
ФСБ объявила о задержании мужчины, который якобы планировал теракты в Оренбургской области
Как утверждает ведомство, гражданин РФ 1997 года рождения (его имя не называется) «по указанию украинских спецслужб осуществлял подготовку поджогов» на железной дороге, в военкомате и в отделе ФСБ России в Орске.
По данным ФСБ, после поджогов подозреваемый «планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».
Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.
Киев. Памятник Данте, укрытый от обстрелов мешками с песком
В Москве произошел пожар в здании военкомата
Загорелся Объединенный военный комиссариат Преображенского района.
Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по городу, открытое горение уже ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.
Причины пожара пока неясны.
Российские войска ночью нанесли удар ракетами и беспилотниками по Днепропетровской области
По данным украинских военных, всего по Днепропетровской области были запущены 16 ракет разных типов и 20 ударных беспилотников «Шахед-136/131». Сбить удалось четыре ракеты и все дроны, утверждают ВСУ.
Ранения получили восемь мирных жителей.
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