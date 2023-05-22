Война Четыреста пятьдесят третий день

ФСБ объявила о задержании мужчины, который якобы планировал теракты в Оренбургской области

Как утверждает ведомство, гражданин РФ 1997 года рождения (его имя не называется) «по указанию украинских спецслужб осуществлял подготовку поджогов» на железной дороге, в военкомате и в отделе ФСБ России в Орске.

По данным ФСБ, после поджогов подозреваемый «планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.