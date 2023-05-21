Война Четыреста пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Захвачен Бахмут или нет? Карта боев на полночь 21 мая — с ответами на ключевые вопросы о самой кровопролитной битве российско-украинской войны

Что случилось?

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 20 мая заявил о полном захвате города в его административных границах. Позднее об этом же сообщило Минобороны России, с которым у Пригожина конфликт. Украинская сторона полный захват города не подтверждает; в Минобороны Украины заявили, что ВСУ продолжают держать оборону в одном из районов города.

Так захватила ли ЧВК Вагнера весь Бахмут?

Это вполне вероятно. «Спорный» район состоит всего из десятка высотных зданий, школы, детского сада и гаражей. В последние дни ситуация для защитников Бахмута радикально ухудшилась: ЧВК Вагнера стала наседать на них не только с востока, но и с севера, украинским силам грозило окружение. Таким образом, если подразделения ВСУ еще не отошли из последнего удерживаемого ими района, то, по всей вероятности, сделают это в ближайшие часы или дни.

Насколько важно возможное падение Бахмута?

С первых дней битвы город имел, скорее, символическое значение. До войны Бахмут был важным транспортным узлом, но после поражений ВСУ летом в Луганской области, дороги, идущие через Бахмут, в основном потеряли свое значение для обороны. Но после болезненного ухода из Лисичанска и Северодонецка летом 2022 года украинские власти, очевидно, решили, что больше не должны потерять ни одного города.

Смогут ли ВСУ отвоевать Бахмут?

Вероятно, для того чтобы операция по окружению города имела шансы на успех, украинское командование должно перебросить резервы из состава вновь созданных бригад, предназначенных для большого летнего наступления. Однако это ослабит наступательный потенциал ВСУ на других — более важных со стратегической точки зрения — направлениях.

Более подробные ответы на эти и другие вопросы о предполагаемом окончании битвы за Бахмут читайте в нашей обновленной сводке.

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Захвачен Бахмут или нет? Карта боев на полночь 21 мая — с ответами на ключевые вопросы о самой кровопролитной битве российско-украинской войны

Подробнее на «Медузе»