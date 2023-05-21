Война Четыреста пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 мая читайте здесь.
Главные новости:
Минобороны РФ отчиталось о захвате Бахмута. Владимир Путин пообещал представить отличившихся к государственным наградам.
ВСУ отрицают сдачу города. Бои за Бахмут не прекращаются, заявили в украинском Генштабе.
Перед встречей с Байденом на саммите G7 журналисты спросили Зеленского, остается ли Бахмут под контролем Киева.
«Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах, — цитирует Reuters ответ президента Украины. — Это трагедия. На этом месте ничего нет».
Владимир Зеленский провел на саммите G7 встречу с Джо Байденом
Как сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по итогам встречи США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.
Он включает:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Владимир Зеленский обратился к участникам саммита «Большой семерки» в Японии
Пресс-служба президента Украины публикует текст его выступления:
Дорогие коллеги!
За время этой войны Украина шесть раз принимала участие во встречах «Группы семи», но онлайн. Сейчас — момент для личной благодарности.
Мы вместе с вами и всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом, с свободой считались.
В мире были попытки игнорировать и пренебрегать тем, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность того, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России. Но достаточно ли этого?
Демократия нуждается в большем. Я считаю, что нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии. Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством.
Приведу несколько примеров.
Многие годы мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых вроде бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. «Пэтриоты» в руках украинцев показали, на что способна демократия.
Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. «Пэтриоты», «Айрис-Т», «Насамсы», «Кротали», «Самп-Т» — они дают защиту жизни в наших городах и создают глобальный бренд безопасности для демократии.
Когда таких систем ПВО в Украине будет достаточно, чтобы защитить все наши города, мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия. Мы решаем, какова будет безопасность неба, а не наш враг.
Я благодарю вас, уважаемые лидеры, которые помогли Украине по ПВО! Вместе мы спасли от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев.
Я благодарен и за решение о тренировке наших пилотов на современных истребителях.
Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе. Сейчас мы выходим на путь устранения разрыва возможностей.
Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и в мире.
Захвачен Бахмут или нет? Карта боев на полночь 21 мая — с ответами на ключевые вопросы о самой кровопролитной битве российско-украинской войны
Что случилось?
Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 20 мая заявил о полном захвате города в его административных границах. Позднее об этом же сообщило Минобороны России, с которым у Пригожина конфликт. Украинская сторона полный захват города не подтверждает; в Минобороны Украины заявили, что ВСУ продолжают держать оборону в одном из районов города.
Так захватила ли ЧВК Вагнера весь Бахмут?
Это вполне вероятно. «Спорный» район состоит всего из десятка высотных зданий, школы, детского сада и гаражей. В последние дни ситуация для защитников Бахмута радикально ухудшилась: ЧВК Вагнера стала наседать на них не только с востока, но и с севера, украинским силам грозило окружение. Таким образом, если подразделения ВСУ еще не отошли из последнего удерживаемого ими района, то, по всей вероятности, сделают это в ближайшие часы или дни.
Насколько важно возможное падение Бахмута?
С первых дней битвы город имел, скорее, символическое значение. До войны Бахмут был важным транспортным узлом, но после поражений ВСУ летом в Луганской области, дороги, идущие через Бахмут, в основном потеряли свое значение для обороны. Но после болезненного ухода из Лисичанска и Северодонецка летом 2022 года украинские власти, очевидно, решили, что больше не должны потерять ни одного города.
Смогут ли ВСУ отвоевать Бахмут?
Вероятно, для того чтобы операция по окружению города имела шансы на успех, украинское командование должно перебросить резервы из состава вновь созданных бригад, предназначенных для большого летнего наступления. Однако это ослабит наступательный потенциал ВСУ на других — более важных со стратегической точки зрения — направлениях.
Более подробные ответы на эти и другие вопросы о предполагаемом окончании битвы за Бахмут читайте в нашей обновленной сводке.
О чем еще говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки на указанных участках фронта произошли 53 боевых столкновения, в эпицентре боев остаются Бахмут и Марьинка.
- Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также уничтожены четыре ударных и семь разведывательных БПЛА различных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Бои за Бахмут не прекращаются, заявили в Генштабе ВСУ
Вот что говорится в сводке ведомства утром 21 мая:
На бахмутском направлении противник продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут не прекращаются. В течение суток противник также вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и авиационные удары в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Владимир Путин поздравил российских военных с «освобождением Артемовска», заявила пресс-служба Кремля.
Ночью администрация президента РФ распространила через российские информагентства следующее сообщение:
Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска. Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны РФ объявило о захвате Бахмута
«На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации „Южной“ группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — сообщили в официальном телеграм-канале ведомства в ночь на 21 мая.
Днем 20 мая о полном захвате Бахмута заявлял глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Украинская сторона назвала его слова ложью.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 452-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет следить и рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.