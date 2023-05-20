Война Четыреста пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Reuters: Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на саммите G7

По данным агентства, пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов будет включать в себя артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие.

Politico со ссылкой на источники сообщает, что Байден сделает это объявление после встречи с Владимиром Зеленским.