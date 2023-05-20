Война Четыреста пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 мая читайте здесь.
Последствия атаки российских беспилотников на Киев
Reuters: Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на саммите G7
По данным агентства, пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов будет включать в себя артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие.
Politico со ссылкой на источники сообщает, что Байден сделает это объявление после встречи с Владимиром Зеленским.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 21 населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщил глава областной администраци Олег Синегубов.
В селе Петропавловка Купянского района погиб 65-летний мужчина. Кроме того, ранение получил 43-летний мужчина в селе Синьковка. В Купянске повреждены три жилых дома и хозяйственные сооружения.
Японские СМИ публикуют видео приезда Зеленского
Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит «Большой семерки»
«Япония. G7. Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — говорится в телеграм-канале президента Украины.
Херсонская областная прокуратура сообщает, что российские войска ночью обстреляли город Берислав. Один из снарядов попал в частным дом, под завалами погибли мужчина и женщина.
В самопровозглашенной ДНР сообщили об обстреле оккупированного Мариуполя
ТАСС со ссылкой на силовые органы ДНР пишет, что украинские войска утром 20 мая обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь. Тип ракет не сообщается. В результате обстрела никто не пострадал.
Вечером 19 мая жители оккупированного Мариуполя сообщали о взрывах в городе. Предположительно, взрыв произошел рядом с микрорайоном «Невский», который российский власти построили на месте разрушенных домов. Представитель самопровозглашенной ДНР рассказал ТАСС, что в 21:20 ВСУ выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности.
По словам советника законного мэра города Петра Андрющенко, удар пришелся по месту базирования не менее 150 российских военнослужащих.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли шесть ракетных и 62 авиационных удара, а также совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях;
- На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия российских сил. Идут тяжелые бои за Бахмут;
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также восемь ударов — по зенитно-ракетным комплексам РФ;
- ВСУ уничтожили три крылатых ракеты «Калибр» и 18 дронов «Шахед».
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
В Краснояружском районе Белгородской области мужчина потерял ногу, наступив на мину, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошёл ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают всё необходимое. Будем помогать», — написал глава области.
Российские войска в ночь на субботу атаковали Киев
В воздушных силах ВСУ сообщили, что после полуночи украинскую столицу атаковали 18 дронов «Шахед». Все они были уничтожены.
Глава Киевской военной городской администрации Сергей Попко рассказал, что это была уже 11-я с начала мая воздушная атака на Киев. По его словам, все выпущенные по городу беспилотники были сбиты силами ПВО. Он добавил, что в результате падения обломков в Печерском районе Киева повреждены окна жилого дома, в Соломенском районе повреждено дорожное покрытие и автотранспорт, в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидировали.
Чуть ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар возник на крыше девятиэтажного дома в одном из ЖК в Днепропетровском районе.
Здравствуйте. Начинается 451-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.