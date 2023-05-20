США впервые с начала войны сняли санкции с крупного российского бизнесмена
Минфин США исключил из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского. Это следует из сообщения на сайте ведомства.
Это первый с начала войны случай снятия санкций с крупного российского бизнесмена. Причины своего решения в Минфине США не пояснили.
Карачинский попал в санкционный список как как член наблюдательного совета банка «Открытие» в апреле 2022 года. Через несколько дней он его покинул. Вскоре после этого бизнесмен продал свою долю в основанной им IT-компании IBS.
В 2021 году Карачинский с состоянием в 800 миллионов долларов занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он находится под украинскими санкциями; ЕС ограничений против него не вводил.
Соратник Алексея Навального Леонид Волков в марте в колонке для Economist призывал Запад разработать механизм выведения из-под санкций. По мнению Волкова, без этого механизма попавшие под ограничения бизнесмены вынуждены «оставаться на борту лодки Путина». Незадолго до этого сам Волков ушел в отставку с поста главы международного ФБК из-за скандала с обращением в ЕС с просьбой снять санкции с владельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана.