Телеграм-каналы сообщили о попытке прорыва вооруженной группы из Украины в Белгородскую область. В оперштабе региона это отрицают

Вооруженная группа людей попыталась проникнуть в Белгородскую область из Украины. Об этом днем 20 мая написали телеграм-каналы Baza, Mash и Shot.

По данным Baza, вечером 19 мая группа, вооруженная автоматами, пулеметами, гранатометами и снайперскими винтовками, вступила в перестрелку с российскими пограничниками. Mash отмечает, что всего в группе было больше 15 человек.

Инцидент якобы произошел у села Красный Хутор (оно находится менее чем в километре от границы). Пограничники отбили атаку, утверждают все три телеграм-канала. По информации Shot, ранения получили четверо нападавших, по данным Mash — от пяти до десяти. О пострадавших с российской стороны не сообщается.

В оперштабе Белгородской области, в свою очередь, сообщили, что «информация о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности». При этом там отметили, что 19 мая на границе области «планово велась работа вооруженных сил РФ», не уточнив подробностей.

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