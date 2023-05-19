Российское МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Информацию об этом «Медиазона» обнаружила в базе розыска МВД.

В графе «Основания для розыска» указано «разыскивается по статье УК».

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовы-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Через три дня после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

На Карима Ахмада Хана российский СК завел дело о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением в совершении особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 299 УК), а также подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (части 1 статьи 30 УК, часть 2 статьи 360 УК).

На судей МУС дело было заведено по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу (часть 2 статьи 301 УК) и подготовке к нападению на представителя иностранного государства (части 1 статьи 30 УК, часть 2 статьи 360 УК).