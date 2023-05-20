Пригожин объявил о полном контроле над Бахмутом
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его группировка полностью контролирует Бахмут.
Пригожин опубликовал видео, где он с бойцами ЧВК стоит на фоне разрушенных кварталов Бахмута. Позднее он пообещал опубликовать «полное видео водружения флагов».
Как утверждает Пригожин, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль ЧВК Вагнера около полудня.
По словам Пригожина, с 25 мая ЧВК Вагнера начнет выводить свои подразделения из города «на отдых и переподготовку». До того времени в Бахмуте будут созданы рубежи обороны, и город передадут российским войскам. ЧВК «вернется, когда потребуется помощь», сказал бизнесмен.
В своем обращении Пригожин отметил, что битва за Бахмут продолжалась 224 дня. По его словам, операция по его взятию была реализована, «чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя».
Украинская сторона никак не комментировала обстановку в Бахмуте.