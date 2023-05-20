Киев в 11-й раз с начала мая подвергся атаке беспилотников. ВСУ заявили, что все дроны были сбиты
Источник: Украинская правда
Российские военные в ночь на 20 мая провели массированную атаку на Киев беспилотниками «Шахед», сообщили в администрации города.
По данным ВСУ, все 18 беспилотников, атаковавших столицу Украины, были сбиты силами ПВО.
Как сообщили власти Киева, обломки дронов упали в четырех районах города. В результате этого были повреждены два жилых здания и автомобили; никто не пострадал.
Минобороны РФ комментариев по поводу произошедшего не давало.
Массированная ночная атака на Киев стала 11-й с начала мая. Регулярными налеты стали с конца апреля — до этого их не было почти месяц.