Киев впервые за месяц атаковали беспилотники. В Полтавской области в результате атаки разрушен объект гражданской инфраструктуры

В ночь на 21 апреля российская армия атаковала территории Украины дронами-камикадзе иранского производства «Шахед-136», сообщили в Генштабе ВСУ. Всего было запущено около 10 беспилотников, восемь из них украинские военные сбили.

После полуночи по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых областях страны тревогу объявляли дважды за ночь.

В окрестностях Киева уничтожили около восьми целей противника, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, это была первая за 25 дней атака на столицу Украины. В результате люди не пострадали, разрушений в городе нет.

В Полтавской области после атаки дронов разрушен объект гражданской инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

С осени 2022 года российская армия регулярно наносит массированные удары по территории Украины, задействуя как ракеты, так и беспилотники иранского производства. Целью таких ударов зачастую являются объекты энергетической инфраструктуры.

Власти Киева связали возобновление атак на город с тем, что российские войска получили новую партию иранских беспилотников. Ранее об этом же говорили в ВСУ. Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что новую партию беспилотников определили по маркировке. В частности, дроны с новой маркировкой в середине апреля обнаружили в Николаевской и Одесской областях.