Война Четыреста пятидесятый день. Онлайн «Медузы»

Владимир Зеленский лично посетит саммит «Большой семерки», который проходит с 19 мая в Хиросиме

О приезде Зеленского пишут агентство Kyodo, а также The New York Times, CNN и Bloomberg. День прибытия президента Украины не раскрывается.

Это будет первый визит украинского лидера в Азию с начала полномасштабного российского вторжения.