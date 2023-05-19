Война Четыреста пятидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 мая читайте здесь.
Движение грузовиков по Крымскому мосту решили пока не запускать в целях безопасности, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он объяснил это тем, что «постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост».
Владимир Зеленский лично посетит саммит «Большой семерки», который проходит с 19 мая в Хиросиме
О приезде Зеленского пишут агентство Kyodo, а также The New York Times, CNN и Bloomberg. День прибытия президента Украины не раскрывается.
Это будет первый визит украинского лидера в Азию с начала полномасштабного российского вторжения.
Великобритания объявила о введении санкций против 86 человек и компаний из России
Под ограничения попали, в частности, Росбанк, Тинькофф Банк, банк «ДОМ. РФ», а также АФК «Система», «Полюс», «Северсталь», компании, связанные с «Росатомом».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошли 29 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
- Продолжаются тяжелые бои за Бахмут;
- Российские войска нанесли 39 ракетных ударов и 39 авиаударов, а также совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских сил;
- Украинские войска уничтожили 21 крылатую ракету и восемь беспилотников разного типа.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
Последствия атаки в Кривом Роге
Российские войска атаковали дронами Киев, Кривой Рог и Львов
По словам главы Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что Киев подвергся десятой воздушной атаке с начала мая. Он рассказал, что ночью по украинской столице были запущены беспилотники «Шахед». Попко добавил, что все беспилотники сбиты силами ПВО.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что российские военные нанесли удары по частному промышленному предприятию и четырехэтажному административному зданию в Кривом Роге. Пострадали два человека — 64-летняя женщина и 45-летний мужчина.
В Львове российские войска атаковали беспилотниками объект критической инфраструктуры, сработали средства ПВО. По словам мэра города Андрея Садового, пострадавших нет.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью в Северном Крыму силы ПВО сбили четыре беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Baza сообщила, что в ночь на 19 мая беспилотник упал на железнодорожные пути недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма. Пути повреждены не были, но движение поездов пришлось приостановить.
Здравствуйте. Начинается 450-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.