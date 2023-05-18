Война Четыреста сорок девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 мая читайте здесь.
Главные новости
- В аннексированном Крыму с рельсов сошел поезд с зерном. СМИ сообщили о взрыве. Крымская железная дорога заявила, что произошло «вмешательство посторонних лиц».
- В нескольких регионах России проводят обыски по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. В Москве задержан доцент МГУ Михаил Лобанов.
- Россия нанесла удары по Киеву и Одессе. Главком ВСУ заявил, что 29 из 30 ракет были сбиты.
В украинской военной разведке прокомментировали сход поезда в аннексированном Крыму. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что крымская железная дорога «устала» от постоянной перевозки вооружения.
«По тем же путям перевозят, наверняка, и другие вещи, но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют», — цитирует Юсова издание «Страна».
По словам представителя разведки, «нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину».
Последствия российского ракетного удара по Украине в ночь на 18 мая. Киев и Одесса
В ночь на 18 мая российские войска нанесли новую серию ударов по Украине. В Киеве сработала система ПВО, обломки ракет упали в трех районах города. В Одессе большинство ракет сбили над морем, но было зафиксировано попадание в промышленный объект. В результате погиб один человек, еще двое ранены.
Всего российские военные выпустили по Украине 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, 29 ракет и четыре беспилотника были уничтожены, заявили в ВСУ.
Александр Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении.
«Должен сказать, самая большая дезинформация — этот „контрнаступ“. Никакого „контрнаступа“, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо», — заявил Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит третье заседание по делу Евгения Ройзмана, которого обвинили в «дискредитации» армии. Бывший мэр города своей вины не признает.
На сегодняшнем заседании суд уже заслушал свидетелей со стороны обвинения и защиты. Адвокат политика Владислав Идамжапов также попросил суд приобщить к делу характеристики, которые Ройзману дали известные люди. Среди них — вдова первого президента РФ Наина Ельцина и певица Алла Пугачева.
Часть характеристик приобщили, другие обращения в материалы дела не попали, пишет Itʼs My City. «Обращение Пугачевой не процессуальное и не исследуется», — цитирует издание судью.
Далее должны состояться прения сторон и прозвучать последнее слово Ройзмана, отмечает Е1.ru.
По версии обвинения, «дискредитация» армии содержалась в видео «Ответы на ваши вопросы», опубликованном на ютьюб-аккаунте Ройзмана в июле 2022 года. Политику грозит реальный срок — ранее его трижды привлекали к ответственности по административной статье о «дискредитации» армии.
Обыск в московской квартире доцента МГУ Михаила Лобанова завершился, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката оппозиционного политика. Лобанова повезли в УВД по району Раменки.
«Сота» опубликовала видео, как Лобанова выводят из подъезда.
Власти аннексированного Крыма планируют восстановить железнодорожные пути под Симферополем и возобновить движение поездов к вечеру 18 мая, сообщает РИА Новости.
Движение электропоездов на участке Симферополь — Севастополь было временно остановлено утром в четверг после схода с рельсов вагонов с зерном. Власти аннексированного полуострова причину случившегося не назвали, заявив, что в результате происшествия никто не пострадал. По данным СМИ, на железной дороге возле села Чистенькое произошел взрыв.
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Владимир Зеленский опубликовал пост по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
В этом году два смысла, объединенные одной датой, 18 мая.
79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народу, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь.
Но народ сохранился. И будет жить свободно!
Сегодня на мне особенная вышиванка — с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и стремления жить в своем доме.
Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура.
Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!
18 мая в Украине — День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этом году 18 мая в стране также отмечают День вышиванки.
Два человека получили осколочные ранения средней тяжести при взрыве в физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Глушково, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он утверждает, что взрывное устройство на комплекс сбросили ВСУ. В самом комплексе в результате взрыва выбиты окна и поврежден фасад.
«Профильные службы разбираются в причинах ситуации на железной дороге в Симферопольском районе. Идут работы по восстановлению движения», — говорится в телеграм-канале главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.
Железная дорога в районе взрыва в Крыму однопутная, поэтому прямое железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем прервано до восстановления пути, которое может занять несколько дней, отмечает The Bell.
В Крымской железной дороге сообщили, что поезд сошел с рельсов «из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
Baza пишет, что повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва обнаружена большая воронка. Всего с путей, по данным телеграм-канала, сошли восемь вагонов, пять из них перевернулись.
СМИ сообщили о взрыве на железной дороге в аннексированном Крыму. Пять вагонов сошли с рельсов
Телеграм-каналы Baza, Mash и Shot сообщили, что в Симферопольском районе Крыма рядом с Бахчисараем утром 18 мая произошел взрыв на железной дороге, из-за чего с рельсов сошли пять вагонов с зерном. Телеграм-канал «112» утверждает, что это случилось возле станции Чистенькая.
Движение электропоездов на участке Симферополь — Севастополь временно остановлено, сообщил в телеграме советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков. Он не назвал причину случившегося.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. По его словам, пострадавших нет.
В Москве пришли с обыском к оппозиционному политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову
«Проснулся. К нам ломают дверь», — написал Лобанов в телеграме в 6:33 утра. К нему выехала адвокат от «ОВД-Инфо» Татьяна Окушко, ее не пускают в квартиру.
РИА Новости опубликовало видео, как сотрудники органов выломали дверь в квартиру Лобанова (на это указывает дверь квартиры, на которой в феврале написали символ Z).
Агентство со ссылкой на источник в силовых структурах утверждает, что правоохранительные органы пришли с обысками к соратникам бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. После этого в телеграм-канале Лобанова опубликовали обращение к СМИ, где сообщается, что доцент МГУ не знаком с Пономаревым.
«Вчера в прокремевских каналах появились „скриншоты“ переписки Михаила с Пономаревым — это нелепый фейк, который каждый здравомыслящий человек может сам оценить по достоинству», — говорится в обращении.
Телеграм-канал «112» утверждает, что обыски проводят в пяти регионах. Помимо Лобанова с обысками, в частности, пришли к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Михаилу Хананашвили.
Как отмечает «112», правоохранительные органы пришли с обысками к тем, кто участвовал в заседаниях Съезда народных депутатов, который в апреле Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией. Съезд позиционирует себя как «российский парламент переходного периода после падения режима Путина».
В ночь на 18 мая Россия нанесла удары по Украине. Под обстрелы попали Киев и Одесса
По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, столица Украины подверглась девятому по счету воздушному нападению с начала мая.
Удары наносились крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет были задействованы разведывательные беспилотники. «По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены», — сообщается в телеграм-канале военной администрации.
В трех районах — Деснянском, Дарницком и Днепровском — зафиксированы падения обломков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В результате массированного ракетного удара по Одессе погиб один человек и двое ранены, сообщил спикер военной администрации региона Сергей Братчук. По его словам, большинство ракет сбиты над морем силами ПВО. Однако есть попадание в промышленный объект.
Всего в течение ночи российские военные выпустили по Украине 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, 29 ракет и четыре беспилотника были уничтожены, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Как ни парадоксально, в России с начала 2022 года стабильно снижается безработица. Весной 2023-го она опустилась уже до 3,5% — это минимальное значение за последние 30 лет. Российские власти утверждают, что такие цифры — результат их экономической политики. «Мы не допустили просадки на рынке труда — напротив, добавились снижения безработицы в современных условиях», — подчеркивал Путин. «Медуза» объясняет, что на самом деле происходит на российском рынке труда.
Здравствуйте. Начинается 449-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.