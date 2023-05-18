Война Четыреста сорок девятый день. Онлайн «Медузы»

В украинской военной разведке прокомментировали сход поезда в аннексированном Крыму. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что крымская железная дорога «устала» от постоянной перевозки вооружения.

«По тем же путям перевозят, наверняка, и другие вещи, но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют», — цитирует Юсова издание «Страна».

По словам представителя разведки, «нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину».