В России прошли массовые обыски по делу о «фейках» про армию. Его завели на Илью Пономарева Силовики взломали квартиру доцента МГУ Михаила Лобанова, который с Пономаревым даже не знаком

В России прошли массовые обыски по делу о «фейках» про российскую армию, которое возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. ТАСС сообщает, что обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и «других городах». Их провели у людей, которых подозревают в участии в деятельности Съезда народных депутатов, связанного с Пономаревым. Эта организация объявлена в России «нежелательной».

Обыск прошел у доцента МГУ, математика, бывшего кандидата в депутаты Госдумы Михаила Лобанова. В 6:30 утра он написал в своем телеграм-канале: «Проснулся. К нам ломают дверь». РИА Новости опубликовало видео, на котором снято, как люди в масках ломают дверь в квартиру Лобанова и его жены Александры Запольской. На двери квартиры — буква Z, которую нарисовали в феврале 2023 года.

Александра Запольская рассказала изданию Sota, что утром к ним в квартиру постучались люди и начали выламывать дверь. Один из этих людей сказал, что пришел с «постановлением по Пономареву». Лобанов согласился открыть им дверь, но из-за того, что дверь стали взламывать, замок оказался неисправен.

«Они сказали: мы будем выламывать. Миша говорит: „Хорошо, пожалуйста, нас в квартире двое, мы не сопротивляемся, пожалуйста, не надо применять к нам [силу]“. Соответственно, они начали кричать из-за двери „Всем лечь на пол!“, зашли и стали проводить обыск. Перевернули просто всю квартиру и увезли Михаила. Один оперативник сказал, что в Следственный комитет, другой оперативник — что в ОВД „Раменки“», — рассказала Запольская. По ее словам, адвоката в квартиру не пустили, несмотря на то, что он предъявил удостоверение.

Около 10 утра обыск в квартире Лобанова завершился. Его посадили в машину с затонированными стеклами и увезли в управление Следственного комитета по Северному административному округу Москвы.

Михаила Лобанова отпустили после допроса в СК. Он находится в статусе свидетеля. Лобанов рассказал журналистам, что допрос был «чистой формальностью», его расспрашивали о том, знает ли он Пономарева. «Зачем это было, никаких версий, кроме устрашения общественности, у меня нет», — приводит его слова «Медиазона».

Соратники Лобанова заявили, что он не знаком с Ильей Пономаревым и никак с ним не контактировал. «Вчера в прокремлевских каналах появились „скриншоты“ переписки Михаила с Пономаревым — это нелепый фейк, который каждый здравомыслящий человек может сам оценить по достоинству. Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию», — говорится в посте. Пономарев тоже заявил, что с Лобановым он не знаком, а опубликованная «переписка» — фейковая.

В Савеловский районный суд Москвы 16 мая поступило 14 ходатайств о проведении обысков по статье о военных «фейках», обратила внимание «Медиазона». Суд эти запросы удовлетворил. Обыски прошли у бывших московских муниципальных депутатов Галины Фильченко и Нодари Хананашвили. Жена Хананашвили сообщила «ОВД-Инфо», что ее мужа увезли в управление СК по Северному округу, он проходит свидетелем по делу о «фейках» и «оправдании терроризма».

RT публиковал видео, на котором силовики заходят в квартиру главреда петербургского издания «Ладога» Александра Калинина и спрашивают его об отношении к Илье Пономареву, а также о том, участвовал ли он в Съезде народных депутатов.

К Михаилу Лобанову уже приходили с обыском в декабре 2022 года. Он рассказывал, что при обыске его били по лицу и в грудь. На Лобанова составили протокол о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП), Никулинский районный суд Москвы арестовал его на 15 суток. Поводом для обысков тогда тоже стало дело о «фейках», возбужденное в отношении Ильи Пономарева.

В феврале на двери квартиры Лобанова нарисовали букву Z. Математик рассказывал, что уезжал к друзьям в Ереван, после этого в прокремлевских изданиях стали публиковать материалы о его якобы эмиграции. Ему стали поступать угрозы.

«Следующим ходом была Z на двери квартиры и какие-то листовки про меня, наклеенные и разбросанные рядом. Расчет опять понятен: соседи нам сообщат, этим напугают нас, и мы не вернемся. Но соседи просто убрали расклеенную и разбросанную макулатуру», — рассказывал Лобанов.

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