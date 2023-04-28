Генеральная прокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность Съезда народных депутатов РФ, в который входят бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Марк Фейгин и другие представители депутатского корпуса, избиравшиеся в России до 2014 года.

В ведомстве заявили, что , созданная в 2022 году в Польше, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», собирается насильственно захватить власть и исполнять функции органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в России.

В прокуратуре добавили, что руководители организации Пономарев, Гудков и Фейгин живут за границей, объявлены «иноагентами» и «отрицают территориальную целостность РФ, выступают с сепаратистскими лозунгами».

Представители Съезда народных депутатов, комментируя решение Генпрокуратуры РФ, заявили, что съезд — это «не иностранная организация, а единственный легитимный представительный орган, избранный гражданами России в ходе международно признанных выборов».

Там также добавили, что съезд, «как парламент, представляющий интересы российского народа», не собирается исполнять функции органов власти в России, а формирует «законодательство, которое вступит в силу после падения путинского режима».

Первый съезд народных депутатов РФ прошел в Польше в ноябре 2022 года. В нем участвовали более 50 представителей депутатского корпуса, которые в разные годы вплоть до 2014-го избирались на международно признанных выборах в России, в том числе в Госдуму. «Радио Свобода» сообщало, что съезд сразу же принял ряд документов: «Акт о люстрации», «Революционный акт» и обращение к российской оппозиции. Съезд позиционирует себя как «российский парламент переходного периода после падения режима Путина».

Российские правоохранительные органы в декабре 2022 года провели серию обысков в семи регионах РФ в рамках уголовного дела о «фейках» об армии, возбужденного в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Источник ТАСС утверждал, что обыски прошли в том числе у людей, которые в ноябре участвовали в Съезде народных депутатов в Польше.

Читайте также

Уже очевидно: история путинского режима — это прежде всего история репрессий и войн Сооснователь «ОВД-инфо» Григорий Охотин подробно рассказывает, как мы пришли к тому, к чему пришли

Читайте также

Уже очевидно: история путинского режима — это прежде всего история репрессий и войн Сооснователь «ОВД-инфо» Григорий Охотин подробно рассказывает, как мы пришли к тому, к чему пришли