Доцента МГУ Михаила Лобанова арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Во время обыска его избили

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Доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова арестовали на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщается в его телеграм-канале. По словам Лобанова, его избили при обыске.

Обыск прошел утром 29 ноября. Полицейские выпилили дверь, после чего более трех часов разговаривали с Лобановым в квартире. По словам его жены Александры Запольской, во время обыска полицейские вели себя «неоправданно жестоко», не давали ему связаться с адвокатом, а также требовали от Лобанова подписания каких-то документов.

Из квартиры изъяли всю технику. Лобанова увезли в ОВД по району Раменки. Там к нему больше четырех часов не пускали адвоката.

Позднее Лобанов сообщил, что во время обыска его били по лицу и в грудь, а в отделении на него составили протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции. В телеграм-канале Лобанова опубликована фотография из его квартиры, на которой, как утверждается, видны следы крови.

Бывший муниципальный депутат Александр Замятин сообщил, что Лобанова отвезли в Никулинский суд, где его арестовали на 15 суток. При этом Замятин уточнил, что арест не имеет отношения к делу, в рамках которого проводился обыск. Таким образом, официально не известно, по какому еще делу проходит Лобанов.

В телеграм-канале Лобанова утверждается, что при обыске следователь упоминал бывшего депутата Госдумы , из чего следует, что произошедшее может быть связано с делом Пономарева о «фейках» про российскую армию, в рамках которого 29 декабря в семи регионах России прошли обыски.

В 2021 году Михаил Лобанов участвовал в выборах в Госдуму по Кунцевскому округу Москвы от КПРФ. По состоянию на утро после дня голосования Лобанов опережал своего соперника, телеведущего Евгения Попова, на 10,5 тысячи голосов. Однако по окончательным результатам, с учетом электронного голосования, Попов вышел вперед, опередив Лобанова на восемь тысяч голосов. Лобанов заявлял о масштабных фальсификациях на выборах.

Как это было

Еще утром математик Михаил Лобанов с отрывом побеждал телеведущего Евгения Попова. Но потом появились результаты электронного голосования… Вот рассказ кандидата в Госдуму от КПРФ и «Умного голосования»

Как это было

Еще утром математик Михаил Лобанов с отрывом побеждал телеведущего Евгения Попова. Но потом появились результаты электронного голосования… Вот рассказ кандидата в Госдуму от КПРФ и «Умного голосования»