Ространснадзор: в 2022 году российские авиакомпании совершили более двух тысяч рейсов с просроченными запчастями

В 2022 году в России из-за западных санкций более двух тысяч авиарейсов были совершены на самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком годности. Об этом на заседании комитета Госдумы по транспорту 16 мая заявил глава Ространснадзора (федеральная служба, подчиняющаяся министерству транспорта РФ) Виктор Басаргин. Запись его выступления оказалась в распоряжении «Коммерсанта».

По словам чиновника, ведомство провело внеплановые проверки в сотнях компаний, в том числе «крупнейших предприятиях повышенного риска». У перевозчиков, эксплуатирующих западную технику, выявили «дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».

«Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно… В результате фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов. Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более двух тысяч подобных полетов», — цитирует издание слова Басаргина. Глава Ространснадзора не уточнил, идет ли речь о коммерческих или всех типах авиаперевозок.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные Госкорпорации по организации воздушного движения РФ, в 2022 году диспетчеры обслужили 1,4 миллиона рейсов, включая транзитные и международные.

В Минтрансе, комментируя слова Басаргина, заявили журналистам, что «методики оценки рисков у Росавиации и Ространснадзора отличаются, и подобные оценки требуют уточнения с ежегодным анализом, а также релевантности и применимости этих данных к магистральной авиации».

Собеседники газеты в крупных авиакомпаниях отрицают, что используют просроченные запчасти.

Западные санкции, наложенные после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, запрещают, в числе прочего, поставлять России самолеты американского и европейского производства, а также запчасти для них. Российские авиакомпании пытаются бороться с нехваткой запчастей закупая их в третьих странах или разбирая свои самолеты.

15 мая газета The New York Times сообщила, что российские авиакомпании продолжают в обход санкций закупать на Западе запчасти для самолетов Boeing и Airbus. В частности, утверждалось, что детали для самолетов через сеть подставных компаний получила «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Utair и «Победа».

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