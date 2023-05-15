NYT: российские компании закупали на Западе авиазапчасти в обход санкций. По этому делу в США арестовали двух россиян

Окружной суд Аризоны 11 мая арестовал двух граждан России по обвинениям в нарушении экспортного контроля США и отмывании денег — они подозреваются в поставках российским компаниям тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход западных санкций, пишет The New York Times.

По данным издания, поставки осуществлялись через сеть подставных компаний во Флориде, Турции и России, а конечными покупателями были авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Utair и «Победа».

Как свидетельствуют данные таможенного агрегатора Import Genius, за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей производства США на сумму 14,4 миллиона долларов. 8,9 миллиона долларов из этой суммы приходилось на детали, маркированные компанией Boeing.

Большинство товаров поставляли через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Мальдивы, однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.

Одного из подозреваемых в организации нелегальных поставок зовут Олег Пацуля. Имя второго NYT не называет. При этом газета упоминает, что агенты ФБР провели обыск в одной из квартир подозреваемых в здании Trump Tower во Флориде.

По данным Miami Herald, обыск велся в помещении, принадлежащем подставной компании MIC-USA LLC. Ее владельцами являются граждане России Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева.

Западные санкции, наложенные после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, запрещают, в числе прочего, поставлять России самолеты американского и европейского производства, а также запчасти для них. Российские авиакомпании пытаются бороться с нехваткой запчастей закупая их в третьих странах или разбирая свои самолеты.

Читайте также

«Буду летать, пока не сломаются все самолеты» Российская авиация три месяца находится в режиме выживания. Вот что о происходящем думают пилоты, бортпроводники и отраслевые эксперты

Читайте также

«Буду летать, пока не сломаются все самолеты» Российская авиация три месяца находится в режиме выживания. Вот что о происходящем думают пилоты, бортпроводники и отраслевые эксперты