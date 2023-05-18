Россия нанесла ракетные удары по Киеву и Одессе

Обновлено. В течение ночи российские военные выпустили по Украине 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, 29 ракет и четыре беспилотника были уничтожены, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В ночь на 18 мая российские войска нанесли новую серию ударов по Украине. По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, столица Украины подверглась девятому по счету воздушному нападению с начала мая.

Удары наносились крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет были задействованы разведывательные беспилотники. «По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены», — сообщается в телеграм-канале военной администрации.

В трех районах — Деснянском, Дарницком и Днепровском — зафиксированы падения обломков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону», — рассказал Попко. О пострадавших информации не поступало.

Полиция Киевской области опубликовала фото обломков ракет, сбитых ночью.

В ночь на четверг также был нанесен массированный ракетный удар по Одессе.

По словам спикера военной администрации Одесской области Сергея Братчука, большинство ракет сбиты над морем силами ПВО. Однако есть попадание в промышленный объект. В результате погиб один человек и двое ранены.

В администрации Хмельницкой области сообщили, что из-за удара России «есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района». О пострадавших не сообщается. Кроме того, ночью были слышны взрывы в Винницкой области.

Минобороны РФ новые атаки по территории Украины пока не комментировало.