В Швеции прошли крупнейшие военные учения за 25 лет Страна два века была нейтральной. А теперь наращивает расходы на оборону, не дожидаясь вступления в НАТО

Самоходная артиллерийская установка Archer во время крупнейших с 1989 года военных учений в Швеции. 6 мая 2023 года Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters / Scanpix / LETA

В Швеции в начале мая завершились военные учения — крупнейшие за последне 25 лет. В девяностых и нулевых эта страна активно сокращала расходы на оборону, однако на фоне военной экспансии России все поменялось, пишет Politico.

Учения проходили с 17 апреля по 11 мая, в них принимали участие 26 тысяч солдат из 14 стран мира. В основном, это были военные из государств, входящих в НАТО, но были и солдаты из Австрии и Украины — стран, которые не являются членами альянса. Маневры проходили в том числе на Готланде — острове в Балтийском море, который имеет стратегическое значение: в непосредственной близости от него проходят маршруты военных и торговых кораблей в Санкт-Петербург.

Швеция, которая сохраняла нейтралитет и не была оккупирована во время Второй мировой войны, в последующие годы оставалась значительной военной силой в Северной Европе: так, в 1950-х ее ВВС были четвертыми по величине в мире. В резерве у Швеции было много солдат-срочников. Страна была одним из мировых лидеров в разработке подводных лодок.

Однако после окончания холодной войны и распада СССР в руководстве Швеции решили, что потенциальных военных угроз для страны больше нет. Швеция присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира», однако планов по вступлению в альянс у Стокгольма не было. Хотя общественная дискуссия об этом так или иначе продолжалась, эту идею поддерживала лишь небольшая часть населения.

Правительства Швеции, независимо от своих политических взглядов, последовательно сокращали расходы на вооружение, инвестируя сэкономленные деньги в социальную сферу и приобретая на этом политическую популярность. В 2000-х годах оборонный бюджет упал ниже двух процентов ВВП, призыв на военную службу был отменен, а остров Готланд демилитаризовали.

Военные настаивали на том, что такой подход может привести к катастрофическим последствиям для Швеции. В конце 2012 года главнокомандующий вооруженными силами Сверкер Йорансон в интервью газете Svenska Dagblaget заявил, что страна «не продержится и недели» в случае нападения России. Это вызвало большой скандал (самого Йорансона даже хотели привлечь к ответственности за «разглашение сведений государственной важности»), и привело к серьезной общественной дискуссии по поводу необходимости увеличения трат на оборону.

Росту военного бюджета поспособствовала аннексия Крыма Россией в 2014 году: уже через год Швеция приняла новый план военных расходов, впервые за много лет предусматривающий открытие новых военных объектов, а также расконсервирование старых. В 2019 году была возобновлена работа крупнейшей подземной военно-морской базы к югу от Стокгольма, приспособленной для ремонта и модернизации подводных лодок. При этом в 2022 году расходы на армию в Швеции все еще оставались самыми низкими среди всех стран в Балтийском регионе — лишь 1,3% ВВП. В планах у правительства довести этот показатель до 2% (минимальный стандарт НАТО) к 2026 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину Швеция, которая до этого около 200 лет оставалась нейтральной, подала заявку на вступление в альянс — на фоне войны поддержка этой идеи среди населения выросла до рекордных значений.

Заявка Швеции была подана вместе с Финляндией, но пока она не одобрена: против выступает Турция, которая в обмен требует от Стокгольма выдачи лидеров курдских сепаратистов, которых Анкара считает «террористами», и предполагаемых участников неудавшегося военного переворота 2016 года. Также заявку Швеции до сих пор не одобрила Венгрия, хотя власти этой страны и уверяли, что не имеют к Стокгольму принципиальных претензий.

После вступления в НАТО Финляндии Швеция остается единственной страной в Северной Европе, которая не является членом альянса. Эксперты предупреждают, что в случае потенциального конфликта она будет представлять «стратегический интерес» для России.

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