На Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статья 20.3.3 КоАП). Информацию об административном деле на музыканта «Медиазона» обнаружила на сайте судов Москвы.

Протокол должен рассмотреть Тверской суд. Дата заседания пока не назначена. Что именно стало причиной для составления протокола, пока неизвестно.

В январе 2023 года депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что направит в Следственный комитет запрос с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова из его интервью 2022 года на предмет «дискредитации» армии, содействия терроризму и экстремизма. О каком именно интервью шла речь, не уточнялось. Скорее всего, Хамзаев говорил об интервью Гребенщикова, которое вышло в мае 2022-го на израильском Девятом канале. В нем музыкант, в частности, заявил, говоря о вторжении в Украину, что «уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности» — «это и есть фашизм».

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