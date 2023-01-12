Депутат Госдумы пообещал заявить в СК на Бориса Гребенщикова. Из-за интервью, выпущенного полгода назад

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что направит в Следственный комитет запрос с просьбой проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова из его интервью 2022 года, сообщает РИА Новости.

Депутат намерен попросить СК выяснить, не совершал ли Гребенщиков такие уголовные преступления, как «дискредитация» Вооруженных сил РФ, содействие терроризму и экстремизм.

Судя по всему, речь идет об интервью Гребенщикова, которое вышло на израильском Девятом канале в мае 2022 года. 12 января, спустя семь месяцев после публикации интервью в ютьюбе, внимание к нему привлек российский пропагандист Армен Гаспарян.

В этом интервью Гребенщиков, в частности, назвал действия властей России «фашизмом». «Так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм», — заявил Гребенщиков.

Борис Гребенщиков: действия России в Украине — это фашизм 9 канал | Channel 9

После российского вторжения в Украину Борис Гребенщиков выступил против войны, покинул Россию и уехал в Великобританию. После этого его имя попало в неофициальные списки артистов, организацию концертов которых в России объявили нежелательной.

С начала 2023 года российские политики и активисты пообещали направить в Следственный комитет или Генпрокуратуру жалобы на певца Валерия Меладзе, лидера группы Little Big Илью Прусикина и актера Артура Смольянинова. В последнем случае глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.