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«Агентство»: в России стали запрещать концерты украинских и российских артистов, выступивших против войны

Источник: Агентство

Неназванный концертный промоутер сообщил «Агентству», что ему запретили приглашать на выступления в Россию ряд украинских исполнителей, а также российских артистов, выступавших против войны с Украиной.

«Агентство» опубликовало список из 22 артистов, на которых распространяется это требование. В него, в частности, попали Иван Дорн, Светлана ЛободаВера Брежнева, Монатик, группа «Океан Эльзы», а также Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Оксимирон и Нойз МС. По словам промоутера, ему сказали, что выступления этих артистов «крайне нежелательны».

Этот же список получил участник неназванной музыкальной группы, который в выходные выступал в одном из баров Москвы. Перед концертом организаторы передали ему список музыкантов, чьи песни не должны звучать со сцены.

Кроме того, указывает «Агентство», с некоторых артистов стали брать письменное обязательство, что они не будут использовать на концертах национальную символику Украины или высказываться о «проведении Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине».

Промоутер утверждает, что знает, откуда организаторы концертов получают запреты: «На площадку в день концерта приходят из Центра „Э“, после этого площадка идет к организатору концерта с этим».

Агентство
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