В нескольких регионах России прошли обыски по делу Ильи Пономарева. В Москве задержан политик Михаил Лобанов

Обновление. Полицейские после обыска увезли политика Михаила Лобанова в отдел МВД по району Раменки, сообщил его соратник Александр Замятин.

Правоохранительные органы пришли с обысками по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, обыски проводят у соратников Пономарева.

РИА Новости опубликовало видео, как сотрудники органов выломали дверь в квартиру оппозиционного политика и доцента МГУ Михаила Лобанова (на это указывает дверь квартиры, на которой в феврале написали символ Z). Лобанов написал в телеграме в 6:33 утра: «Проснулся. К нам ломают дверь». К Лобанову выехала адвокат от «ОВД-Инфо» Татьяна Окушко, ее не пускают в квартиру.

Представители Михаила Лобанова сообщили, что политик не знаком с Ильей Пономаревым. «Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию. Никакого отношения к Илье Пономареву и каким-либо его проектам он не имеет», — заявили представители Лобанова. Илья Пономарев также сказал «Соте», что не знает Лобанова.

Телеграм-канал «112» утверждает, что обыски проводят в пяти регионах. ТАСС пишет, что обыски «по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева» идут в четырех регионах. Утверждается, что помимо Лобанова с обысками, в частности, пришли к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Михаилу Хананашвили.

Как отмечает «112», правоохранительные органы пришли с обысками к тем, кто участвовал в заседаниях Съезда народных депутатов, который в апреле Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией. Съезд позиционирует себя как «российский парламент переходного периода после падения режима Путина».

Правоохранительные органы в декабре 2022 года провели обыски в семи регионах России по уголовному делу о «фейках» об армии, возбужденном в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Обыски прошли в том числе у людей, участвоваваших в Съезде народных депутатов в Польше.