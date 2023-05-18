В Крыму остановили движение электропоездов после сообщений о взрыве на железной дороге

Движение электропоездов на участке Симферополь — Севастополь временно остановлено, сообщил в телеграме советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков. Он не назвал причину случившегося.

Телеграм-каналы Baza, Mash и Shot сообщили, что в Симферопольском районе Крыма рядом с Бахчисараем утром 18 мая произошел взрыв на железной дороге. Телеграм «112» утверждает, что это случилось возле села Чистенькое.

Baza пишет, что из-за взрыва с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва обнаружена большая воронка.

Источник РИА Новости сообщил, что на перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном, а «причины ЧП выясняются». «Интерфакс» сообщил со ссылкой на экстренные службы, что в 7:45 утра с рельсов частично сошел грузовой состав с зерном, который шел из Симферополя в Севастополь.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. По его словам, пострадавших нет. В Крымской железной дороге сообщили, что поезд сошел «из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщает телеканал «Вести Крым».

Железная дорога в районе взрыва однопутная, поэтому прямое железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем прервано до восстановления пути, которое может занять несколько дней, отмечает The Bell. В Минтрансе аннексированного Крыма ожидают, что движение восстановят к вечеру 18 мая.

Управление ФСБ по Крыму проводит расследование, сообщил Сергей Аксенов.