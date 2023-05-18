Обвинение запросило для Евгения Ройзмана штраф в размере 260 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии

Обвинение запросило штраф бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, которого обвиняют в повторной «дискредитации» армии РФ.

Выступая в ходе прений в Октябрьском районном суда Екатеринбурга, прокурор попросил назначить политику 280 тысяч рублей штрафа, но с учетом обстоятельств смягчить его до 260 тысяч рублей. Трансляцию заседания ведет издание E1.ru.

В пресс-релизе прокуратуры Свердловской области также говорится, что обвинитель потребовал 260 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, прокурор попросил сохранить наложенный на Ройзмана запрет определенных действий, а именно на пользование интернетом.

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