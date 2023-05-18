Алла Пугачева написала обращение к суду, который рассматривает дело Евгения Ройзмана «За такими людьми будущее нашей Родины. Вам предстоит не побояться его оправдать»

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга 18 мая проходит третье заседание по уголовному делу Евгения Ройзмана, которого обвиняют в повторной «дискредитации» армии РФ. Адвокаты Ройзмана в ходе заседания попросили приобщить к делу характеристики, которые дали вдова первого президента РФ Наина Ельцина, певица Алла Пугачева, правозащитница Ева Меркачева и журналист Алексей Венедиктов. Часть характеристик приобщили, другие обращения в материалы дела не попали. Судья отказалась исследовать обращение Аллы Пугачевой как «не процессуальное». Обращение Пугачевой опубликовало екатеринбургское издание E1.ru. Вот его текст.

Уважаемый суд.

Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе и вы несомненно следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране.

Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе.

Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживаться, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры.

Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман Е.В., живущими интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны. Да! Защищает, как может, как велит его душа, настоящего патриота.

Да! Ройзман Е.В., прямолинеен в своих суждениях. Может и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Скорее всего, это решается выводами из сложившейся ситуации и тревогой за судьбу своих прекрасных детей. Кстати сказать, плохой человек не смог бы вырастить и воспитать таких чудесных детей.

Я, как и многие люди России, наблюдала за тем, как Ройзман Е.В. боролся с наркоторговцами и спасал людей от наркозависимости.

Ройзман Е.В. был основателем нескольких музеев, в частности, знаменитого музея «Невьянская икона». А созданный им замечательный Музей наивного искусства он подарил Екатеринбургу.

Я поддерживала Евгения во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась.

Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города и каждому он пытался помочь.

Я знаю, Ройзмана Е.В. лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине.

Прошу вас учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу.

Ваша Алла Пугачева.

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