Производитель водки Absolut, виски Jameson, текилы Olmeca и коньяка Martell объявил об уходе с российского рынка

Компания Pernod Ricard, выпускающая коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca и ряд других всемирно известных марок крепкого алкоголя, объявила о прекращении работы в Россию.

В заявлении французской компании говорится, что с апреля 2023 года она не поставляет свою продукцию на российский рынок. Уже завезенные в Россию партии алкоголя будут распроданы «в течение нескольких месяцев», заявили в Pernod Ricard.

Представитель Pernod Ricard сообщил изданию Just Drinks, что уход компании из России приведет к увольнению примерно 300 сотрудников. По его словам, Pernod Ricard и после прекращения поставок алкоголя «сохранит незначительное присутствие» в РФ, чтобы иметь возможность вернуться на российский рынок, «когда обстоятельства изменятся».

Pernod Ricard, как и многие другие международные компании, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию. Однако потом это решение было изменено, в частности, стало известно, что в апреле в Россию возобновились поставки водки Absolut, принадлежащей Pernod Ricard. Это вызвало протесты в Швеции, после чего компания объявила, что не будет поставлять Absolut на российский рынок.