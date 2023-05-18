В Белом доме среди других сценариев рассматривают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт, который останется таким на годы — или, возможно, десятилетия — как, например, конфликт на . Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Предварительно обсуждаемые в администрации Джо Байдена варианты включают в себя проведение линий разграничения, которые Россия и Украина согласятся не пересекать — при этом эти линии необязательно должны быть официально признанными границами.

Этот сценарий, пишет Politico, может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе с учетом того, что ни Москва, ни Киев не будут готовы признать свое поражение. Он также будет политически приемлемым для США и стран Европы, поддерживающих Украину: расходы на поддержку Киева сократятся, а общественное внимание к конфликту ослабнет.

Один из собеседников Politico отметил, что сейчас в администрации Байдена ищут варианты именно на долгосрочную перспективу, в то время как раньше там обсуждались лишь неотложные и краткосрочные стратегии.

Обсуждение этого варианта, пишет издание, находится на ранней стадии. Источники Politico подчеркивают, что «в течение какого-то времени» боевые действия будут продолжаться и что администрация Джо Байдена намерена продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы Киев смог освободить как можно больше оккупированных территорий.

В последнее время западная пресса регулярно пишет, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов украинского контрнаступления, которое ожидается в самое ближайшее время. Как предполагают СМИ, если оно не будет успешным, Запад может уменьшить объемы поддержки и начать склонять Украину к переговорам. Официально союзники Киева об этом никогда не говорили.

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