Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ 13-15% для уехавших из России. Ранее с них предлагалось взимать 30-процентный налог

Министерство финансов РФ подготовило поправки, согласно которым с россиян, уехавших за рубеж, но продолжающих работать в российских компаниях, предлагается взимать налог на доход физических лиц по ставке 13% (15% при доходе более 5 миллионов рублей в год), пишет РБК, которому удалось ознакомиться с документом.

Норма распространится на всех, кто удаленно работает по договорам, предусматривающим уплату НДФЛ — и по трудовым договорам, и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Налоговым агентом для работающих из-за рубежа будет выступать российская компания (как работодатель или заказчик работ).

Предполагается, что в случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2024 года.

По действующей редакции Налогового кодекса, россияне, утратившие налоговое резидентство, должны платить НДФЛ по ставке 30%, в том числе и если работают на российские компании. Однако, если указанное в трудовом договоре место работы находится за пределами России, платить НДФЛ можно другой стране, а иногда и вообще не платить.

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Власти отозвали законопроект о 30-процентном налоге для россиян, работающих из-за рубежа. Почему уехавшим не стоит расслабляться? 6 карточек

Минфин РФ объявил о необходимости разобраться с налогообложением россиян, продолжающих работать на российские компании, но уехавших их страны, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. После начала войны и после объявленной в России мобилизации многие россияне переехали в другие страны, но работают по-прежнему на компании из РФ.

Законопроект, о котором пишет РБК, уже третья попытка Минфина в этом направлении.