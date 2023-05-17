Война Четыреста сорок восьмой день

ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка, утверждает Mash.

По данным телеграм-канала, танк подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.

Других подтверждений этой информации на данный момент нет. Mash не приводит каких-либо фотографий обстрела.