Война Четыреста сорок восьмой день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 16 мая — здесь.
Главные новости:
- В Калужской области рядом с Московским большим кольцом взорвался беспилотник.
- В 2022 году российские авиакомпании совершили более двух тысяч рейсов с просроченными запчастями. Дефицит комплектующих возник из-за санкций.
- Суд в Москве заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в «фейках» об армии. Вырыпаев объявлен в розыск.
- Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию, чтобы обеспечить Украину истребителями F-16.
- Украинские военные впервые обстреляли территорию России из танка, утверждает Mash. Обстрелу подвергся приграничный хутор Старый в Белгородской области.
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Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения. И рассказал им о продолжающемся «сражении с прямыми последователями нацизма»
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», — говорится в послании.
ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка, утверждает Mash.
По данным телеграм-канала, танк подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.
Других подтверждений этой информации на данный момент нет. Mash не приводит каких-либо фотографий обстрела.
Николаев
Город был обстрелян в ночь на 17 мая. По данным властей, были частично разрушены жилой дом и автосалон; также было зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. Один человек пострадал.
ЗРК Patriot невозможно уничтожить ракетой «Кинжал», утверждает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам Игната, компоненты, из которых состоит Patriot, разнесены на определенное расстояние, поэтому одна ракета не может уничтожить весь ЗРК. Представитель ВСУ также призал «не волноваться о судьбе Patriot».
Накануне Минобороны РФ заявило, что установка Patriot в Киеве была «поражена высокоточным ударом». Источники CNN и Reuters позже говорили, что Patriot был, скорее всего, лишь частично поврежден, но не разрушен.
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева
Роднянского и Вырыпаева обвиняют в «фейках» об армии. Что конкретно им вменяют, неизвестно.
Внимание на карточки дел на сайте суда обратила «Медиазона». Заседания прошли еще 27 апреля, однако до сих пор о деле не было известно.
Вырыпаева также объявили в розыск.
Генштаб ВСУ: на войне погибли 200 тысяч российских военнослужащих
Как утверждается в утренней сводке от 17 мая, за прошедшие сутки были убиты 610 военнослужащих, а общее количество погибших российских военных с 24 февраля 2022 года составляет 200 590 человек.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о потерях противника.
- «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си», которые совместно с волонтерами ведут подсчет погибших российских военнослужащих, по состоянию на 12 мая по открытам источникам подтвердили гибель 22 644 человек. Как отмечают журналисты, эти подсчеты не отражают реальных потерь, поскольку основаны только на публичных сообщениях о гибели.
- Российское Минобороны в последний раз официально сообщало о потерях на войне в Украине 21 сентября 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.
Венгрия заблокировала выделение 500 миллионов евро военной помощи Украине
Деньги предполагалось выделить из Европейского фонда мира.
«Венгрия не согласна с тем, что Евросоюз наряду с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других областях», — заявили в пресс-службе венгерского правительства.
Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию, чтобы обеспечить Украину истребителями F-16
О решении стало известно по итогам встречи премьеров двух стран Риши Сунака и Марка Рюгге в ходе саммита Совета Европы в Исландии.
Сунак после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая заявлял, что поддерживает предложение создать «коалицию истребителей». Великобритания готова заняться обучением украинских пилотов, но не станет сама передавать истребители, поскольку не использует F-16, которые просит Украина.
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