Минобороны РФ объявило, что во время обстрела Киева ракета «Кинжал» уничтожила комплекс Patriot

Российское военное ведомство в ежедневной сводке заявило, что в ходе удара, нанесенного по Киеву в ночь на 16 мая, «высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США».

Командование Воздушных сил ВСУ ранее сообщало, что ночью 16 мая в результате работы ПВО были сбиты все запущенные по Украине российские беспилотники и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов».

Власти Киева, в свою очередь, говорили об «исключительной по своей плотности» атаке на город с использованием беспилотников и ракет, добавляя, что почти все из них удалось сбить.

Утром 16 мая появились видео с камер наблюдения в Киеве. На них в 1:58 украинское ПВО отражает атаку на город, всего было выпущено около 30 зенитных ракет, при этом две ракеты падают на землю. Через восемь минут в месте, откуда взлетали зенитные ракеты, виден мощный взрыв, еще через минуту над ним появляется столб дыма.

Запуск ракет установкой ПВО на видео похож на ранее публиковавшиеся кадры работы ЗРК Patriot в Саудовской Аравии. Также на улицах Киева утром была обнаружена несработавшая ракета PAC3 для этого ЗРК.

Командование ВСУ 6 мая заявило, что несколькими днями ранее над Киевской областью с помощью американской системы Patriot была сбита ракета «Кинжал», о которой российские военные говорили, что ее нельзя перехватить. 10 мая эту информацию официально подтвердил Пентагон. Власти Киева продемонстрировали обломки ракеты, но по ним нельзя точно сказать, являются ли они частью «Кинжала» или другой ракеты (или бомбы). В Минобороны РФ заявили, что утверждения о сбитом «Кинжале» «попытка выдать желаемое за действительное» и «вброс».

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