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Война Четыреста сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 15 мая — здесь.

Главные новости:

  • Власти Киева сообщили о массированной ночной атаке на город. В ВСУ заявили, что сбили все российские дроны и ракеты, запущенные по Украине.
  • Власти Брянской области заявили о сбитом «украинском беспилотнике самолетного типа».
  • Baza и Mash: пятеро российских пограничников ранены после атаки украинского беспилотника на административное здание погрануправления УФСБ по Курской области.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о визите на передовую на Бахмутском направлении и рассказал об успешных атаках.

«„Вагнеровцы“ залезли в Бахмут как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы», — сказал он.

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Взрыв ракеты в небе над Киевом 16 мая

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Брифинг Минобороны РФ. Главное:

  • Ночью 16 мая Вооруженные силы РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены;
  • Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot;
  • На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск;
  • Наиболее сложная обстановка — в районе населенного пункта Красное в Донецкой области. Подразделения 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили десять атак со стороны ВСУ;
  • Истребители ВКС России сбили в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины;
  • Средства ПВО перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Договор устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. ДОВСЕ был подписан странами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора, включая СССР. Вступил в силу в ноябре 1992 года, уже после развала Советского Союза.

10 мая Владимир Путин выпустил распоряжение о том, что Россия денонсирует договор.

Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Минобороны РФ утверждает, что российские войска «высокоточным ударом» гиперзвуковым комплексом «Кинжал» поразили ЗРК Patriot в Киеве.

Утром 16 мая ВСУ сообщали, что украинские ПВО сбили все 18 ракет, в том числе шесть «Кинжалов», во время ночной ракетной атаки.

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«Медиазона» предположила, что гражданка Украины, о задержании которой сегодня сообщила ФСБ — крымская татарка Ление Умерова. 5 мая Лефортовкий районный суд Москвы отправил Умерову в СИЗО по делу о шпионаже. Других недавних постановлений об аресте по этой статье на сайте суда нет.

Умерову задержали в начале декабря 2022 года, в течение пяти месяцев силовики удерживали ее в Северной Осетии. Она ехала из Киева в Крым к отцу, у которого онкологическое заболевание. Ее задержали на КПП «Верхний Ларс» и доставили в отдел полиции во Владикавказе. В начале мая стало известно, что на Умерову завели дело о шпионаже.

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Госбюро расследований Украины заподозрило в госизмене одного из руководителей 501-го батальона морпехов ВСУ, из-за которого, как утверждает следствие, 277 военных этой бригады оказались в плену

В сообщении ведомства говорится, что в апреле 2022 года российские СМИ распространили информацию, что морпехи 501-го батальона добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе. По версии ГБР, на самом деле начальник вещевой службы тыла батальона «изменил присяге и перешел на сторону врага».

«Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться», — заявили в ведомстве. В ГБР отметили, что 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, но на самом деле их перенаправили в аннексированную ДНР.

«Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен», — отмечается в пресс-релизе.

ФСБ сообщила о задержании гражданки Украины, подозреваемой в сборе сведений о российских вооруженных силах

По версии спецслужбы, 25-летняя женщина «по заданию иностранных спецслужб передавала информацию в отношении объектов, военной техники,укреплений и боевых позиций ВС РФ».

ФСБ сообщила, что у задержанной изъяли «технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ „Восток“», принимающей участие в войне в Украине.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье шпионаж (статья 276 УК РФ). Ее отправили в СИЗО.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что торжественные линейки во время последнего звонка в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов.

Такое решение принято в целях безопасности.

«Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений. Это важное событие в жизни каждого школьника смогут посетить и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. В учебных учреждениях будут приняты все меры безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.

В Санкт-Петербурге арестовали курсанта военного института, подозреваемого в попытке поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне 

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал курсанта военного института Тимура Кирсанова, обвиняемого в подготовке к теракту (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). Об этом сообщила вечером 15 мая пресс-служба петербургских судов.

Заседание проходило в закрытом режиме.

По информации «Фонтанки», Кирсанова обвиняют в том, что он пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне между Финляндским вокзалом и станцией Ланской. Следствие утверждает, что первокурсник военного вуза якобы получил задание через мессенджер, за выполнение которого ему должны были заплатить около 15 тысяч рублей.

Помимо ЧВК Вагнера в российском вторжении в Украину задействованы частные военные компании, которые, скорее всего, связаны с «Газпромом». «Русская служба Би-би-си» рассказала, что известно об этих ЧВК, «Медуза» пересказала этот материал.

Подробнее о ЧВК, связанных с «Газпромом»

«Факел», «Поток» и «Редут». «Русская служба Би-би-си» рассказала о воюющих в Украине ЧВК, связанных с «Газпромом»

Подробнее о ЧВК, связанных с «Газпромом»

«Факел», «Поток» и «Редут». «Русская служба Би-би-си» рассказала о воюющих в Украине ЧВК, связанных с «Газпромом»

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев хочет получить от союзников 40-50 истребителей F-16, из которых можно будет сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба от российских ударов. Об этом он заявил изданию Politico.

Потребность в самолетах обострилась после того, как российские войска стали применять «планирующие авиабомбы». По словам Сака, Украине в настоящее время «нечем остановить» несущие такие бомбы российские самолеты.

 «Все понимают, что тема созрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о реактивной коалиции — это очень многообещающий признак. Мы понимаем, что наша ПВО не будет полноценной без истребителей F-16», — сказал он.

Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что объем производства оружия в РФ вырос в семь раз.

По словам Мантурова, объем выпуска и поставок средств поражения в России увеличился в 2023 году больше чем в семь раз по сравнению с прошлым годом.

В интервью ТАСС он рассказал, что за первый квартал нынешнего года произведено столько же танков, сколько и за весь 2022 год. Он добавил, что России удалось «выйти на уровень, который обеспечивает ритмичные поставки этой продукции».

Mash, Baza и Astra: пять российских пограничников ранены после атаки украинского беспилотника в Курской области

По информации телеграм-каналов, дрон атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области, это произошло 15 мая около 23:00 в поселке Глушкого. Baza уточняет, что с беспилотника было сброшено три боеприпаса, у пострадавших осколочные ранения.

Официального подтверждения этой информации нет.

ЦРУ создало телеграм-канал и призвало россиян делиться информацией

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало телеграм-канал и опубликовало в нем ролик с призывом к россиянам делиться с ведомством информацией.

Ролик длится около двух минут, его персонажи — «госслужащие» или люди, у которых есть доступ к документам.

Источник CNN в ЦРУ рассказал, что вторжение России в Украину создало «историческую возможность, чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США». По словам собеседника телеканала, в ЦРУ надеются, что россияне, работающие в «чувствительных областях и имеющие доступ к ценной информации», теперь услышат следующее: «Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РБК создание ЦРУ телеграм-канал, заявила: «Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся».

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

  • За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
  • В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка;
  • Российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением ракет разных типов;
  • За прошедшие сутки российские силы нанесли 48 авиаударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
  • Украинская авиация нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также семь ударов — по зенитно-ракетным комплексам.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.

ВСУ утверждают, что сбили все 18 ракет, в том числе «Кинжалы», во время российской атаки в ночь на вторник 

По данным Воздушного командования ВСУ, средства ПВО сбили шесть ракет «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» и три ракеты комплексов «Искандер» и С-400, а также шесть беспилотников «Шахед-136/131» и три разведывательных дрона.

Российские власти и Минобороны РФ эту информацию не комментировали

Обломки одной из ракет упали на территорию киевского зоопарка. По словам Виталий Кличко, никто из работников и животных не пострадал.

«Сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия. И сегодня, как обычно, в 10:00 зоопарк откроется для посетителей. Поэтому приходите успокоить и поддержать обитателей „КиевЗоо“», — написал мэр города.

Последствия ночной атаки на Киев

Власти Киева сообщили о массированной ночной атаке ракетами и дронами

Киевская городская администрация сообщила, что в ночь на 16 мая в украинской столице работала ПВО. В Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты пострадали три человека.

По словам главы Киевской военной администрации Сергея Попко, российские войска атаковали город одновременно беспилотниками и ракетами.

«Она [атака] была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», — рассказал он. Попко добавил, что большинство ракет и беспилотников были сбиты.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО сбила в Клинцах украинский беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал.

«Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

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