Война Четыреста сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 15 мая — здесь.
Главные новости:
- Власти Киева сообщили о массированной ночной атаке на город. В ВСУ заявили, что сбили все российские дроны и ракеты, запущенные по Украине.
- Власти Брянской области заявили о сбитом «украинском беспилотнике самолетного типа».
- Baza и Mash: пятеро российских пограничников ранены после атаки украинского беспилотника на административное здание погрануправления УФСБ по Курской области.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о визите на передовую на Бахмутском направлении и рассказал об успешных атаках.
«„Вагнеровцы“ залезли в Бахмут как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы», — сказал он.
Взрыв ракеты в небе над Киевом 16 мая
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
- Ночью 16 мая Вооруженные силы РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены;
- Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot;
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск;
- Наиболее сложная обстановка — в районе населенного пункта Красное в Донецкой области. Подразделения 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили десять атак со стороны ВСУ;
- Истребители ВКС России сбили в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины;
- Средства ПВО перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Договор устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. ДОВСЕ был подписан странами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора, включая СССР. Вступил в силу в ноябре 1992 года, уже после развала Советского Союза.
10 мая Владимир Путин выпустил распоряжение о том, что Россия денонсирует договор.
Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.
Минобороны РФ утверждает, что российские войска «высокоточным ударом» гиперзвуковым комплексом «Кинжал» поразили ЗРК Patriot в Киеве.
Утром 16 мая ВСУ сообщали, что украинские ПВО сбили все 18 ракет, в том числе шесть «Кинжалов», во время ночной ракетной атаки.
«Медиазона» предположила, что гражданка Украины, о задержании которой сегодня сообщила ФСБ — крымская татарка Ление Умерова. 5 мая Лефортовкий районный суд Москвы отправил Умерову в СИЗО по делу о шпионаже. Других недавних постановлений об аресте по этой статье на сайте суда нет.
Умерову задержали в начале декабря 2022 года, в течение пяти месяцев силовики удерживали ее в Северной Осетии. Она ехала из Киева в Крым к отцу, у которого онкологическое заболевание. Ее задержали на КПП «Верхний Ларс» и доставили в отдел полиции во Владикавказе. В начале мая стало известно, что на Умерову завели дело о шпионаже.
Госбюро расследований Украины заподозрило в госизмене одного из руководителей 501-го батальона морпехов ВСУ, из-за которого, как утверждает следствие, 277 военных этой бригады оказались в плену
В сообщении ведомства говорится, что в апреле 2022 года российские СМИ распространили информацию, что морпехи 501-го батальона добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе. По версии ГБР, на самом деле начальник вещевой службы тыла батальона «изменил присяге и перешел на сторону врага».
«Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться», — заявили в ведомстве. В ГБР отметили, что 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, но на самом деле их перенаправили в аннексированную ДНР.
«Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен», — отмечается в пресс-релизе.
ФСБ сообщила о задержании гражданки Украины, подозреваемой в сборе сведений о российских вооруженных силах
По версии спецслужбы, 25-летняя женщина «по заданию иностранных спецслужб передавала информацию в отношении объектов, военной техники,укреплений и боевых позиций ВС РФ».
ФСБ сообщила, что у задержанной изъяли «технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ „Восток“», принимающей участие в войне в Украине.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье шпионаж (статья 276 УК РФ). Ее отправили в СИЗО.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что торжественные линейки во время последнего звонка в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов.
Такое решение принято в целях безопасности.
«Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений. Это важное событие в жизни каждого школьника смогут посетить и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. В учебных учреждениях будут приняты все меры безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.
В Санкт-Петербурге арестовали курсанта военного института, подозреваемого в попытке поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал курсанта военного института Тимура Кирсанова, обвиняемого в подготовке к теракту (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). Об этом сообщила вечером 15 мая пресс-служба петербургских судов.
Заседание проходило в закрытом режиме.
По информации «Фонтанки», Кирсанова обвиняют в том, что он пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне между Финляндским вокзалом и станцией Ланской. Следствие утверждает, что первокурсник военного вуза якобы получил задание через мессенджер, за выполнение которого ему должны были заплатить около 15 тысяч рублей.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев хочет получить от союзников 40-50 истребителей F-16, из которых можно будет сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба от российских ударов. Об этом он заявил изданию Politico.
Потребность в самолетах обострилась после того, как российские войска стали применять «планирующие авиабомбы». По словам Сака, Украине в настоящее время «нечем остановить» несущие такие бомбы российские самолеты.
«Все понимают, что тема созрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о реактивной коалиции — это очень многообещающий признак. Мы понимаем, что наша ПВО не будет полноценной без истребителей F-16», — сказал он.
Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что объем производства оружия в РФ вырос в семь раз.
По словам Мантурова, объем выпуска и поставок средств поражения в России увеличился в 2023 году больше чем в семь раз по сравнению с прошлым годом.
В интервью ТАСС он рассказал, что за первый квартал нынешнего года произведено столько же танков, сколько и за весь 2022 год. Он добавил, что России удалось «выйти на уровень, который обеспечивает ритмичные поставки этой продукции».
Mash, Baza и Astra: пять российских пограничников ранены после атаки украинского беспилотника в Курской области
По информации телеграм-каналов, дрон атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области, это произошло 15 мая около 23:00 в поселке Глушкого. Baza уточняет, что с беспилотника было сброшено три боеприпаса, у пострадавших осколочные ранения.
Официального подтверждения этой информации нет.
ЦРУ создало телеграм-канал и призвало россиян делиться информацией
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало телеграм-канал и опубликовало в нем ролик с призывом к россиянам делиться с ведомством информацией.
Ролик длится около двух минут, его персонажи — «госслужащие» или люди, у которых есть доступ к документам.
Источник CNN в ЦРУ рассказал, что вторжение России в Украину создало «историческую возможность, чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США». По словам собеседника телеканала, в ЦРУ надеются, что россияне, работающие в «чувствительных областях и имеющие доступ к ценной информации», теперь услышат следующее: «Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РБК создание ЦРУ телеграм-канал, заявила: «Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
- В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка;
- Российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением ракет разных типов;
- За прошедшие сутки российские силы нанесли 48 авиаударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Украинская авиация нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также семь ударов — по зенитно-ракетным комплексам.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
ВСУ утверждают, что сбили все 18 ракет, в том числе «Кинжалы», во время российской атаки в ночь на вторник
По данным Воздушного командования ВСУ, средства ПВО сбили шесть ракет «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» и три ракеты комплексов «Искандер» и С-400, а также шесть беспилотников «Шахед-136/131» и три разведывательных дрона.
Российские власти и Минобороны РФ эту информацию не комментировали
Обломки одной из ракет упали на территорию киевского зоопарка. По словам Виталий Кличко, никто из работников и животных не пострадал.
«Сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия. И сегодня, как обычно, в 10:00 зоопарк откроется для посетителей. Поэтому приходите успокоить и поддержать обитателей „КиевЗоо“», — написал мэр города.
Последствия ночной атаки на Киев
Власти Киева сообщили о массированной ночной атаке ракетами и дронами
Киевская городская администрация сообщила, что в ночь на 16 мая в украинской столице работала ПВО. В Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков ракет.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты пострадали три человека.
По словам главы Киевской военной администрации Сергея Попко, российские войска атаковали город одновременно беспилотниками и ракетами.
«Она [атака] была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», — рассказал он. Попко добавил, что большинство ракет и беспилотников были сбиты.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО сбила в Клинцах украинский беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал.
«Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», — написал он.
Здравствуйте! Мы начинаем онлайн, в котором будем следить за всеми важными событиям, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы с нами.