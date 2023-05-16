Война Четыреста сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Договор устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. ДОВСЕ был подписан странами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора, включая СССР. Вступил в силу в ноябре 1992 года, уже после развала Советского Союза.

10 мая Владимир Путин выпустил распоряжение о том, что Россия денонсирует договор.

Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.