«Очень много кого уже достали». Так глава украинской разведки Кирилл Буданов ответил на вопрос, «достанет» ли Киев Соловьева и Симоньян Вот пересказ его интервью

Наступательный потенциал армии России абсолютно исчерпан, но у нее есть серьезный оборонительный потенциал. Они построили мощную эшелонированную оборону. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции. Сейчас российская группировка в Украине — это 370 тысяч военных, более 20 тысяч человек из Росгвардии и около семи тысяч участников военизированных формирований.

ЧВК Вагнера максимально эффективна, Минобороны РФ — максимально неэффективно. Российское командование из зависти пытается физически стереть ЧВК. Нападки Пригожина в адрес Минобороны — это не информационно-психологическая спецоперация россиян. Самое страшное, что в большинстве своем 80% из того, что говорит Пригожин — чистая правда.

Являются ли российские пропагандисты мишенями для разведки Украины? Ну, давайте так, мы уже очень много кого достали. Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности. Но если вы перейдете на личности, я буду вынужден вам ответить, как классически говорят во всех спецслужбах мира — мы не можем комментировать, мы не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Александр Лукашенко — нравится он нам или нет, он не идиот. И он не хочет повторения 24 февраля. Тогда его мнение не особо учитывали, он сделал выводы. Из Беларуси давно ничего не летит — это результат наших комплексных действий. Для коммуникации задействовали нашего депутата Евгения Шевченко. Чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну. Чтобы после вытеснения и бегства российской армии не допустить, что из Беларуси повторно попытаются зайти или нанести удары. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь.

Это приблизительный пересказ интервью Кирилла Буданова для программы «Разные люди». Заявления начальника Главного управления разведки Минобороны Украины сокращены и отредактированы с сохранением смысла сказанного.