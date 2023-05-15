Война Четыреста сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

Компания «Аэрофлот» выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал только после согласования с командиром воздушного судна.

Об этом пишет «Проект» в материале о состоянии российской авиации в условиях санкций. Как пояснил изданию один из старших бортпроводников «Аэрофлота», если до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавшими за ним санкциями, в бортовой журнал вносились все дефекты, то теперь о них нужно лишь сообщать устно.

«Главная цель такого распоряжения — чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения, — рассказал на условиях анонимности бывший сотрудник „Аэрофлота“. — Раньше, до войны, это правило строго соблюдалось: писали каждую мелочь и все это тут же чинили».

Санкции, наложенные после начала войны, запрещают, в числе прочего, поставлять России самолеты американского и европейского производства, а также запчасти для них.