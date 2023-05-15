Война Четыреста сорок шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 14 мая — здесь.
Компания «Аэрофлот» выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал только после согласования с командиром воздушного судна.
Об этом пишет «Проект» в материале о состоянии российской авиации в условиях санкций. Как пояснил изданию один из старших бортпроводников «Аэрофлота», если до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавшими за ним санкциями, в бортовой журнал вносились все дефекты, то теперь о них нужно лишь сообщать устно.
«Главная цель такого распоряжения — чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения, — рассказал на условиях анонимности бывший сотрудник „Аэрофлота“. — Раньше, до войны, это правило строго соблюдалось: писали каждую мелочь и все это тут же чинили».
Санкции, наложенные после начала войны, запрещают, в числе прочего, поставлять России самолеты американского и европейского производства, а также запчасти для них.
И еще одно происшествие в Курской области. Беспилотник атаковал склад с военной техникой в районе села Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, сообщили телеграм-каналы Baza и Astra. По их данным, атака произошла утром 14 мая.
Утверждается, что дрон сбросил боеприпас на крышу склада, из-за чего повреждения получили четыре машины «Урал» и гаубица.
Власти Курской области и Минобороны РФ сообщения об ударе дрона по складу пока не комментировали.
ВСУ утром 15 мая обстреляли Рыльский район Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, под обстрел попали село Локоть и хутор Красный Пахарь
«Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света. К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады», — сказал глава региона.
Франция обещает поставить Украине десятки бронированных машин и легких танков, в том числе AMX-10RC, говорится в совместной декларации, принятой по итогам встречи президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
Также Франция намерена оказать поддержку противовоздушной обороне Украины и, совместно с партнерами по ЕС и НАТО, обучать украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня посетит Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
«Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится», — написал Зеленский в телеграме.
Президент Украины 14 мая посетил Германию и Францию, 13 мая — Италию и Ватикан.
В Луганске произошло два взрыва в районе автовокзала, сообщил бывший посол самопровозглашенной ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, предположительно, целью удара стала территория бывшего авиационного училища штурманов. Пострадавших и погибших при ударе нет, пишет ТАСС.
Представители ЛНР утверждают, что Вооруженные силы Украины применили крылатые ракеты Storm Shadow, которые в начале мая Великобритания передала Украине.
Золочев Харьковской области
В ночь на 14 мая российские войска нанесли ракетные удары по поселку Золочев (40 километров от Харькова). По данным украинских властей, две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены два гаража. Никто не пострадал.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В ночь на 15 мая российские войска атаковали Украину ударными дронами «Шахед». Информация о последствиях этой атаки уточняется.
- Российские войска 14 мая нанесли 11 ракетных ударов (в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев), а также 41 авиационный удар. Также ВС РФ осуществили 74 пуска из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Россия сосредоточила основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях — прошло 46 боевых столкновений за сутки. Тяжелые бои в Бахмуте и Марьинке.
- ВСУ отразили атаки российских сил на купянском направлении (в районах Масютовки и Синьковки), на бахмутском (в Бахмуте, а также в направлении населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Предтечино), на марьинском (в районе города Марьинка). На лиманском направлении Россия на наступала.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще семь важных целей российских сил.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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