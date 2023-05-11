С начала войны из ЕС в Россию транзитом отправили товаров на 2 миллиарда евро. Половина из них так и остались в РФ
Как выяснила газета The Financial Times, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину из Евросоюза транзитом через Россию были отправлены товары на общую сумму два миллиарда евро — около половины из них «потерялись» на территории РФ.
Получателями европейских товаров, в том числе и продукции двойного назначения, которую можно использовать в военной промышленности, были компании в Армении, Казахстане и Кыргызстане.
Таким образом, отмечает издание, товары, экспорт которых в Россию запрещен, напрямую попадали в РФ из Евросоюза под предлогом того, что их конечными получателями являются компании в других странах.
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Евросоюз, США и присоединившиеся к ним страны ввели беспрецедентно жесткие санкции в отношении России. В частности, запрещен ввоз на территорию РФ многих групп товаров, в первую очередь, двойного назначения.
На фоне санкций в соседних с Россией странах, не поддержавших санкции, был зафиксирован подозрительно резкий рост импорта некоторых категорий товаров. Предполагается, что они затем отправляются в РФ.
Евросоюз неоднократно заявлял, что будет бороться с ввозом санкционных товаров в РФ обходными путями. В частности, в мае ЕС запретил транзит через Россию товаров двойного назначения.