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Война Четыреста сорок пятый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 13 мая — здесь,
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего ранены мирные люди, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.
- В результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские лица, в том числе дети.
- Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Кроме того, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово и Белая Гора.
- Противник пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных. Около 200 человек прибыли для прохождения месячного курса подготовки в один из полевых лагерей в Рогово Луганской области. К концу месяца ожидается прибытие еще до 250 отбывавших наказание в колониях. В районе Можняковки Луганской области готовится инфраструктура, рассчитанная на прием 800 осужденных.
- В районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона прибыло около 400 заключенных, завербованных ЧВК Вагнера. В ближайшее время ожидается прибытие еще 400 наемников, завербованных в местах лишения свободы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая военное командование.
Главные новости 444-го дня войны
- «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в Брянской области потерпели крушение два вертолета Ми-8 и два истребителя. По данным издания, их почти одновременно сбили. Как пишет Baza, девять членов экипажей погибли.
- Минобороны РФ никак не комментировало инциденты в Брянской области. Губернатор региона официально подтвердил только крушение одного вертолета.
- В аннексированной ЛНР «из-за участившихся обстрелов» отключили мобильный интернет.
- Германия передаст Украине крупнейший с начала войны пакет помощи — на 2,7 миллиарда евро, пишет Der Spiegel.
- Владимир Зеленский в Риме встретился с президентом и премьер-министром Италии и с папой римским.
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