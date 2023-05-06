СК РФ: задержанный по делу о покушении на писателя Захара Прилепина дал признательные показания

Александр Пермяков, задержанный по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, дал признательные показания, сообщает пресс-служба СК РФ.

Согласно ведомству, задержанный заявил, что действовал по заданию сотрудников украинских спецслужб. По его словам, он заложил взрывное устройство на дороге, по которой должен был проехать Прилепин. Детонацию устройства Пермяков осуществил дистанционно, пишет СК.

Пресс-служба также уточняет, что допрос задержанного продолжается: «Он дает показания по обстоятельствам совершенного преступления. Экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз», — говорится в заявлении СК.

В то же время телеграм-канал 112 сообщает, что недалеко от места происшествия был задержан второй подозреваемый. По данным канала, в Москве также проходят обыски по нескольким адресам, которые якобы сообщили подозреваемые.

В свою очередь пресс-служба МВД пишет, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уже решил наградить трех полицейских, «отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области». Согласно пресс-службе, они задержали первого подозреваемого.

Машина Захара Прилепина взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Писатель был ранен, его водитель погиб. Следственный комитет РФ возбудил в связи со взрывом уголовное дело по статье о теракте.

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