СК завел дело о теракте в связи с подрывом машины Захара Прилепина

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о теракте в связи с подрывом автомобиля Захара Прилепина, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, взрыв автомобиля Audi Q7 произошел около 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Причиной взрыва стала детонация взрывного устройства. В результате произошедшего писатель получил ранение, а его водитель погиб.

Пресс-служба уточняет, что следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники уже приступили к осмотру места происшествия. «Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая», — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на МВД сообщает, что подозреваемый в подрыве автомобиля уже задержан. Никакие другие подробности о личности задержанного не приводятся.

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