В секретных документах США утверждается, что Зеленский в частных беседах предлагал занять приграничные российские города Президент Украины назвал это «фантазиями»: «Украина никого не оккупировала, а наоборот»

Presidential Office of Ukraine / Picture Alliance / Scanpix / LETA

Американская газета The Washington Post (WP) изучила часть секретных документов разведки и Минобороны США, в сеть. Из них следует, что президент Украины Владимир Зеленский в частных беседах предлагал нанести удары по территории России, занять некоторые приграничные российские города, а также атаковать нефтепровод , по которому российская нефть поступает в Венгрию.

Эти документы, отмечает издание, показывают Зеленского «как лидера с агрессивными инстинктами, что резко контрастирует с его публичным имиджем спокойного и стоически выдерживающего жестокий натиск России государственного деятеля». Американская разведка получила такую информацию из перехваченных цифровых сообщений. Пентагон, указывает WP, не оспаривал подлинность материалов.

Согласно одному из секретных документов, Зеленский на встрече в конце января предложил, чтобы Украина «провела удары по России», перебросила свои сухопутные силы на территорию РФ и «заняла неуказанные российские приграничные города», чтобы получить «рычаг давления» на переговорах с Москвой.

В другом документе утверждается, что в конце февраля Зеленский на встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным выразил сожаление, что у Украины нет ракет дальнего радиуса действия, способных поразить места дислокации российских войск в России. Тогда же президент предложил, чтобы Украина с помощью дронов «атаковала неуказанные места дислокации в Ростове» (речь о Ростове-на-Дону). Об этом предложении Зеленского в апреле сообщал телеканал CNN.

Кроме того, утверждает WP, президент Украины на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко предлагал взорвать нефтепровод «Дружба», чтобы нарушить поставки нефти в Венгрию и, таким образом, нанести удар президенту Виктору Орбану, который считается одним из главных союзников президента РФ Владимира Путина на Западе. Американская разведка посчитала, что Зеленский «выражал ярость по отношению к Венгрии и поэтому мог делать гиперболизированные, бессмысленные угрозы».

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос The Washington Post, предлагал ли он занять российские территории, назвал утверждения американской разведки «фантазиями», но подчеркнул, что Украина защищается от агрессора и вправе использовать разные способы борьбы. «Украина имеет полное право защищать себя, и мы это делаем. Украина никого не оккупировала, а наоборот. Когда погибли столько людей, есть массовые захоронения, а наших людей пытают, я уверен, что мы должны использовать любые приемы», — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что ВСУ не рассматривают возможность использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. «Никто в нашей стране не отдавал приказов о наступательных операциях или ударах по российской территории», — отметил он.

Источник The Washington Post в Белом доме сообщил, что Зеленский обещал президенту США Джо Байдену, что Украина не станет использовать американское оружие для ударов по России, и «сдержал обещания».

Зеленский заявил в интервью изданию, что США не дают Украине дальнобойные ракеты, поскольку «боятся, что мы можем использовать их на территории России». «Но я бы всегда говорил нашим партнерам… У нас есть приоритетная цель, на которую мы тратим получаемые боеприпасы, — и мы тратим их на деоккупацию исключительно украинских территорий», — добавил Зеленский.

В одном из секретных документов, указывает издание, президент Украины «сдержал амбиции своих подчиненных». Согласно этим материалам, военная разведка Украины в 2022 году разработала план по атаке на российские силы в Сирии при помощи курдов, но в декабре Зеленский по неизвестной причине приказал «прекратить планирование операций против российских войск в Сирии».

Атаки дронов стали регулярным явлением в разных регионах России, в том числе в Ростовской области, где в начале мая, по заявлению властей, беспилотник атаковал завод нефтепродуктов. Компания «Транснефть» в марте сообщила, что на нефтепроводе «Дружба» нашли две бомбы, в мае — что там пытались устроить теракт.

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