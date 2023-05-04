Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Ростовской области

Беспилотник в ночь на 4 мая ударил по резервуару Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, из-за чего произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Около пяти утра глава региона сообщил, что пожар ликвидирован.

Также в ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в селе Киселевка Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, беспилотник попал в строящуюся конструкцию межцеховой эстакады завода. Сотрудники предприятия потушили возникший пожар. О пострадавших не сообщается.

После полномасшатбного российского вторжения в Украину в регионах России начали находить беспилотные летательные аппараты. Атаки дронов участились в конце апреля — начале мая на фоне заявлений, что Украина готовит контрнаступление на фронте. В Краснодарском крае в ночь на 3 мая около порта Тамань из-за атаки дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами.

В Москве два беспилотника пытались атаковать резиденцию президента РФ в Кремле в ночь на 3 мая, заявила пресс-служба российского президента. Власти России обвинили в случившемся Украину. Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не атакует «ни Путина, ни Москву». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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