В «Транснефти» заявили, что у нефтеперекачивающей станции трубопровода «Дружба» нашли взрывные устройства

В Брянской области на нефтеперекачивающей станции Новозыбково трубопровода обнаружили два взрывных устройства, заявил ТАСС представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

Вечером 14 марта и утром 15 марта на территории станции нашли взрывные устройства «в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков», рассказал Демин.

Предполагается, что корпусы бомб были повреждены после удара о землю при падении с дрона. В полдень 15 марта, заявил представитель компании, заметили, как еще одно взрывное устройство сбросили с беспилотника. Губернатор региона Александр Богомаз ни вчера, ни сегодня не сообщал о дронах в воздушном пространстве Брянской области.

«Характер боевой части — металлические шарики — говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода „Дружба“. Ведутся следственные действия», — добавил Демин.

По его словам, станция, где еще в прошлом году остановили прокачку нефти, никак не повреждена.

Местные власти и Минобороны РФ сообщение представителя «Транснефти» не комментировали.

С начала февраля в СМИ как минимум дважды появлялась информация о попытках обстрела нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В «Транснефти» подтвердили лишь первую попытку обстрела станции. При этом в обоих случаях о повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Главные события дня

Война Триста восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Триста восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»