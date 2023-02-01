«Транснефть» сообщила, что в Брянской области «пытались обстрелять» нефтеперекачивающую станцию трубопровода «Дружба»

В компании «Транснефть» заявили, что вечером 31 января в Брянской области «пытались обстрелять» нефтеперекачивающую станцию Новозыбково, которая входит в комплекс . Об этом ТАСС рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково… В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод „Дружба“ работает в штатном режиме», — сообщил Демин.

По его словам, станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе. Последний раз ее включали в 2022 году на несколько часов.

Телеграм-канал Mash ранее сообщал, что ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области ракетой «Точка-У». Она упала рядом с нефтеперекачивающей станцией Новозыбково. В результате станция была незначительно повреждена, ее отключили от электричества.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что выпущенный с Украины боеприпас упал в поле вблизи поселка Мамай в Новозыбковском районе.

Вечером 31 января губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил ВСУ в обстреле территорий Новозыбковского городского округа. В результате удара, по его словам, было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах, которое вскоре восстановили. Люди и гражданские объекты не пострадали.

Напоминаем, что во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В тылу российской армии несколько раз происходили атаки, которые приписывали ВСУ. Так, приграничные регионы РФ регулярно сообщают об обстрелах, в мае и октябре в результате ударов произошли пожары на белгородских нефтебазах, в декабре беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.

Читайте также

Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры

Читайте также

Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры