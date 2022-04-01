В Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор области заявил, что ее обстреляли ракетами украинские военные

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В Белгороде утром в пятницу начался пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по нефтебазе был нанесен авиаудар «с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоты».

В результате пожара, по предварительным данным, жертв нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гладкова. В то же время ТАСС также со ссылкой на губернатора Белгородской области пишет, что пострадали двое сотрудников нефтебазы.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Жителей трех улиц (Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова), рядом с которыми находится нефтебаза, эвакуированы, их временно размещают в «Белгород Арене».

Несколько дней назад в Белгородской области произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что в военный городок, расположенный в этом районе, попали снаряды, выпущенные, по предварительным данным, с украинской стороны, пострадали четверо военных.

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