«Транснефть» заявила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»

На наливном пункте «Брянск» системы нефтепроводов «Дружба» была совершена попытка теракта, объявила компания «Транснефть».

В заявлении компании, которое цитирует, в частности, ТАСС, не уточняются никакие подробности произошедшего. Сообщается лишь, что люди в результате попытки теракта не пострадали.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

В марте глава Брянской области Александр Богомаз заявлял об атаке беспилотников на нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» «Новозыбков». Тогда, по словам Богомаза, никто не пострадал, работа нефтепровода нарушена не была.