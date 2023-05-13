Война Четыреста сорок четвертый день

Ночью российские беспилотники атаковали Николаев и Киев

В Николаеве, по данным главы областной администрации Виталия Кима, поврежден пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. Три человека пострадали. Возникшие пожары были потушены.

Все атаковавшие Киев дроны-камикадзе «Шахед» были сбиты, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Всего, по данным Воздушных сил Украины, ночью российские войска выпустили по Украине 21 дрон-камикадзе «Шахед». 17 беспилотников были сбиты.