Война Четыреста сорок четвертый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 12 мая — здесь.
На окраине Луганска произошел сильный взрыв, сообщает РИА Новости.
В Хмельницкой области ночью в результате российского удара поврежден объект критической инфраструктуры
Пострадавший объект находится на территории Хмельницкого района. В результате попадания возник сильный пожар.
Как заявил мэр Хмельницкого Александр Семчишин, в самом городе от взрывной волны пострадали различные здания. Несколько человек получили ранения.
Ночью российские беспилотники атаковали Николаев и Киев
В Николаеве, по данным главы областной администрации Виталия Кима, поврежден пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. Три человека пострадали. Возникшие пожары были потушены.
Все атаковавшие Киев дроны-камикадзе «Шахед» были сбиты, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Всего, по данным Воздушных сил Украины, ночью российские войска выпустили по Украине 21 дрон-камикадзе «Шахед». 17 беспилотников были сбиты.
При обстреле Луганска, произошедшем накануне вечером, был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сообщили власти аннексированной ЛНР.
Виктор Водолацкий занимает пост первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он последовательно поддерживает вторжение войск РФ в Украину и находится в санкционных списках ЕС, США, Великобритании и ряда других стран.
Также во время обстрела, по данным ЛНР, пострадали шестеро детей, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Вечером в пятницу в Мелитополе произошел сильный взрыв
Город находится в Запорожской области, на территории, контролируемой российскими военными.
Как сообщило РИА Новости, в нескольких районах города пропал свет. Эту информацию также подтвердил законный мэр города Иван Федоров, находящийся на подконтрольной Украине территории.
Через несколько часов подача энергии была восстановлена. Причины взрыва до сих пор неясны.
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