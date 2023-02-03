Патриарх Кирилл запретил в служении московского священника, который в молитве заменил слово «победа» на «мир»

Патриарх Московский Кирилл запретил в служении иерея Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного в московском районе Люблино. Соответствующий указ опубликован на сайте московской епархии.

Священнику запретили вести службы «до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете города Москвы», сказано в указе Кирилла.

По данным профильного телеграм-канала «Христиане против войны!», Иоанна Коваля запретили в служении из-за доноса прихожан. Они заметили, что священник заменил слово «победа» на «мир» в молитве «О святой Руси», которую в сентябре 2022 года распространили по епархиям РПЦ для обязательного чтения.

Молитву «О святой Руси» впервые прочел патриарх Кирилл в сентябре 2022 года. В ней есть такие фразы: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» и «Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем». В какой из этих фраз клирик храма Андрея Первозванного заменил «победу» на «мир», неясно.

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