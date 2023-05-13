«Коммерсант»: в Брянской области потерпели крушение два вертолета Ми-8 и два истребителя. Их могли сбить

В Брянской области потерпели крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, их могли сбить практически одновременно.

«Коммерсант» пишет, экипажи вертолетов и самолетов погибли.

По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу. Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, «чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника».

Официально власти Брянской области сообщали о крушении одного вертолета. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал о крушении вертолета и истребителя Су-34.

«Коммерсант» также пишет, что по видеозаписям, появившимся в соцсетях, можно сделать вывод, что по крайней мере один Ми-8, упавший на окраине города Клинцы, был сбит ракетой. Опрошенные изданием специалисты сказали, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения «воздух-воздух», то есть с самолетов или вертолетов. Из этого газета делает вывод, что, скорее всего, авиагруппа ВКС попала в авиазасаду.

По данным Baza, в результате крушения вертолетов и самолетов погибли девять человек: трое членов экипажа Ми-8, трое членов экипажа второго Ми-8, двое пилотов истребителя Су-34 и пилот истребителя Су-35.

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