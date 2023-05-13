ТАСС сообщил о крушении вертолета и самолета в Брянской области. Погибли по меньшей мере два человека Материал дополняется

В Брянской области потерпели крушение истребитель Су-34 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Вертолет разбился в районе города Клинцы. По данным ТАСС, в результате погибли два человека. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что вертолет упал из-за пожара двигателя, однако на видео, публикуемых в соцсетях, слышен взрыв.

По информации ТАСС, истребитель Су-34, также потерпевший крушение в Брянской области, упал недалеко от украинской границы. Обстоятельства катастрофы выясняются, информации о погибших или пострадавших пока нет. Mash пишет, экипаж Су-34 погиб, пилот и штурман не смогли катапультироваться. Их тела уже обнаружили.

Падение Ми-8 попало на видео, которые снимали очевидцы. Mash обратил внимание, что при замедленном просмотре на записи виден объект, похожий на ракету, который приближается к вертолету перед взрывом.

Опубликовано также видео, предположительно, с места крушения Су-34. На нем видно горящий истребитель. Как уточняет Mash, самолет упал почти в 50 километрах от места падения Ми-8 в Клинцах.

Mash пишет, что на территории Клинцовского района введен план «Перехват», там ищут «диверсантов», которые могут быть причастны к атаке на вертолет и истребитель. Об этом также пишет Baza, при этом телеграм-канал «Осторожно, новости» передает, что план «Перехват» не вводился.

В результате падения вертолета часть домов повреждены обломками, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. По данным Baza, пострадала 51-летняя женщина, получившая ожоги.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз спустя два с половиной часа после первых сообщений подтвердил крушение вертолета в Клинцах. Он заявил, что в результате произошедшего пострадала женщина, ее доставили в больницу. Также повреждено пять домовладений. Причину крушения вертолета он не назвал, о падении самолета Су-34 он сообщил.

Baza пишет, что спецслужбы проверяют информацию о еще одном упавшем самолете Су-34 в Стародубском районе Брянской области, а также о еще одном сбитом вертолете Ми-8. Сотрудник ВГТРК Андрей Медведев утверждает, что «потеряны два Ми-8, один Су-34 и, вероятно, еще один Су-25». Mash также передает, что крушение потерпели два вертолета и два штурмовика — два Ми-8, один Су-34 и один Су-35. По информации канала, они возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел. Вскоре Baza сообщила, что информация о крушении второго вертолета подтвердилась, он упал в Унечском районе вблизи деревни Волкустичи. О крушении второго вертолета Ми-8 также пишет телеграм-канал 112. По его данным, все находившиеся на борту погибли. Официального подтверждения этой информации нет.

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