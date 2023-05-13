13 мая в районе города Клинцы в Брянской области, по заявлению губернатора Александра Богомаза, потерпел крушение вертолет. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что речь идет о вертолете Ми-8. Агентство добавило, что в Брянской области также разбился бомбардировщик Су-34. Позднее в телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что в небе над Брянской областью потерпели крушение в общей сложности два вертолета и два самолета. Mash сообщил, что все члены их экипажей погибли. Официально крушение четырех летательных аппаратов не подтверждено. Но если это окажется правдой, то это будет одной из самых крупных однодневных потерь российской авиации с начала полномасштабной войны с Украиной. Российские и украинские телеграм-каналы уже выдвинули несколько версий падения летательных аппаратов. «Медуза» изучила их и объясняет, насколько правдоподобно они выглядят.

Версия о диверсантах с ПЗРК

Mash и Baza написали, что в Брянской области разыскивают диверсантов. По версии Readovka, они могли запустить по самолетам и вертолетам ракеты из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) с территории России. Эта версия кажется несостоятельной: на одном из видео в вертолет попадает крупная ракета, по габаритам явно превышающая ракету переносного комплекса. Кроме того, опубликовано фото лопасти винта сбитого вертолета, на которой видны следы крупных поражающих элементов, отсутствующих у ракеты ПЗРК.

Версия о российской ПВО

Несколько украинских телеграм-каналов высказали версию о том, что самолеты и вертолеты были сбиты «дружественным огнем» ПВО России. Однако и она кажется сомнительной: трудно себе представить ситуацию, в которой российское ПВО не смогло бы правильно опознать не один самолет или вертолет, а большую группу летательных аппаратов, летевших на относительно большой высоте в разных районах Брянской области.

Версия об украинской ПВО

Обсуждается версия, что самолеты и вертолеты были сбиты украинской ПВО. Расстояние от границы до самого далекого места падения вертолета составляет почти 50 километров. Это значит, что дальнобойное ПВО ВСУ — Patriot, NASAMS или С-300 — должно было вести огонь на пределе дальности ракет от самой границы России и Украины. Сомнительно, что ВСУ стали бы рисковать ценными и дефицитными установками ПВО: у границы они могли быть легко обнаружены различными средствами разведки и поражены.

Версия об украинской авиации

Российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» высказал версию, что авиагруппу ВКС могли поразить с территории Украины самолеты, взлетевшие с аэродрома Миргород в Полтавской области. Тот факт, что ранее украинская авиация не обладала ракетами для поражения целей на таком большом расстоянии, авторов «Рыбаря» не смущает: по их мнению, могла произойти необъявленная поставка американских ракет средней дальности AIM-120 вместе с объявленной поставкой польских МиГ-29. Они модернизированы для применения ракеты AIM-120 с дальностью до 70 километров.

Официальная версия (ее пока нет)

В министерстве обороны России пока никак не прокомментировали крушение (или крушения) в Брянской области. Не отреагировали на произошедшее и украинские официальные лица. Единственный официальный комментарий на данный момент дал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Но он лишь подтвердил крушение вертолета в Клинцах и ничего не упомянул о его причинах.

Главное о произошедшем в Брянской области

ТАСС сообщил о крушении вертолета и самолета в Брянской области. Погибли по меньшей мере два человека

Главное о произошедшем в Брянской области

ТАСС сообщил о крушении вертолета и самолета в Брянской области. Погибли по меньшей мере два человека