Губернатор Брянской области подтвердил крушение вертолета. О падении Су-34 он не сообщил
Источник: Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в городе Клинцы потерпел крушение вертолет. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате произошедшего пострадала женщина, ее госпитализировали. Кроме того, подтверждено пять домовладений.
Информацию ТАСС и телеграм-каналов о том, что в регионе упал самолет Су-34, он не комментировал. О судьбе экипажа разбившегося вертолета он также не сообщил.