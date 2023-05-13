Губернатор Брянской области подтвердил крушение вертолета. О падении Су-34 он не сообщил

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в городе Клинцы потерпел крушение вертолет. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате произошедшего пострадала женщина, ее госпитализировали. Кроме того, подтверждено пять домовладений.

Информацию ТАСС и телеграм-каналов о том, что в регионе упал самолет Су-34, он не комментировал. О судьбе экипажа разбившегося вертолета он также не сообщил.

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