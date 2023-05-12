Война Четыреста сорок третий день. Онлайн «Медузы»

В правительстве РФ не поддержали законопроект об освобождении от мобилизации не служивших в армии

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала поправки об освобождении от мобилизации граждан, не проходивших военную службу, пишут «Ведомости».

Законопроект был внесен еще 25 октября депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым. В пояснительной записке депутат напомнил о выступлении президента Владимира Путина 21 сентября (тогда он объявил о «частичной мобилизации»), который говорил: «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

В отзыве кабмина говорится, что в соответствии с Конституцией РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — отметили в комиссии.