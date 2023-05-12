Война Четыреста сорок третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 11 мая — здесь.
Главные новости:
- Пригожин позвал Шойгу в Бахмут.
- Зеленскому не позволили выступить с обращением к зрителям «Евровидения».
- CNN: ВСУ проводят «формирующие операции» в рамках подготовки к наступлению.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что офис украинского лидера не обращался к организаторам «Евровидения» с просьбой организовать выступление президента.
«Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса», — написал Сергей Никифоров в своем фейсбуке.
Минобороны Беларуси сообщило о попытке нападения на группу военных, которые охраняют границу страны.
По данным военного ведомства, инцидент произошел 11 мая на участке автодороги М-5. Минобороны утверждает, что 51-летний водитель большегрузного автомобиля «с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств» попытался напасть на группу военных, которые «принимают участие в усилении» границы.
Водителя задержали, никто из военнослужащих не пострадал, заявили в Минобороны.
В правительстве РФ не поддержали законопроект об освобождении от мобилизации не служивших в армии
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала поправки об освобождении от мобилизации граждан, не проходивших военную службу, пишут «Ведомости».
Законопроект был внесен еще 25 октября депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым. В пояснительной записке депутат напомнил о выступлении президента Владимира Путина 21 сентября (тогда он объявил о «частичной мобилизации»), который говорил: «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».
В отзыве кабмина говорится, что в соответствии с Конституцией РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России.
«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — отметили в комиссии.
Минобороны Украины впервые подтвердило, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед на два километра
О продвижении написала в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Как отмечает издание «Страна», информация о продвижении ВСУ на два километра появилась еще 9 мая, ее озвучивали в ЧВК Вагнера, а затем подтверждали отдельные командиры ВСУ.
По словам Маляр, «ни одной позиции» в Бахмуте украинские силы на этой неделе не потеряли.
В оккупированном Донецке в результате обстрела погиб мужчина 40-50 лет. Об этом сообщил назначенный российскими властями мэр города Алексей Кулемзин.
Он утверждает, что за период с 21:00 11 мая до 9:00 12 мая территория Донецка десять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ.
В Перми задержали трех человек, которых подозревают в том, что они собирали деньги якобы для помощи российским военным от имени главного редактора RT Маргариты Симоньян.
Как рассказали ТАСС в МВД, подозреваемые создали несколько телеграм-каналов, где публиковали сообщения о необходимости закупки техники для российских военных, участвующих во вторжении в Украину. Они предлагали подписчикам перечислять деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, после чего собранные средства похищались.
На телеграм-каналы пожаловалась сама Симоньян, отметили в МВД. Это подтвердила и сама Симоньян. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей.
«Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ), задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут
Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его обращение к Сергею Шойгу, в котором он предложил министру обороны приехать в Бахмут.
«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н. п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — говорится в письме основателя ЧВК Вагнера.
CNN: украинские войска начали подготовку к контрнаступлению
Как рассказали изданию двое высокопоставленных западных военных, речь идет о «формирующих» операциях в преддверии контрнаступления.
Формирование операций включает в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, а также бронетанковым и артиллерийским системам. Это необходимо для того, чтобы подготовить поле боя для украинской армии перед наступлением.
CNN отмечает, что это стандартная тактика перед крупными операциями.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Зеленскому не разрешили выступить с обращением к зрителям «Евровидения»
Организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз — отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности обратиться по видеосвязи к зрителям во время финала конкурса, который пройдет 13 мая в Ливерпуле.
По мнению организаторов, обращение украинского лидера к 160-миллионной аудитории конкурса может его политизировать.
Здравствуйте. Начинается 443-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет следить и рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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